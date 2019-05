I cinque motivi che spingono l’efficienza energetica

Il mercato dei Servizi di efficienza energetica in Europa raddoppierà entro il 2025, superando i 50 miliardi di euro di giro d’affari. Lo sostiene lo studio Energy Efficiency Services in Europe condotto dalla società di consulenza Roland Berger. La regolamentazione, l’innovazione, la graduale transizione verso la green energy, la crescente attenzione verso la sostenibilità e la digitalizzazione sono i principali driver che spingono la domanda, mentre i principali fornitori di Servizi provengono dal settore dell’Ingegneria. Il mercato, secondo la Roland Berger, cresce più velocemente è quello dei software (14% anno su anno fino al 2025).

Cinque i principali driver che guideranno il settore. Il primo è la regolamentazione: i nuovi obiettivi fissati dall’Unione Europea per limitare i rischi legati al cambiamento climatico obbligano a una riduzione delle emissioni di Co2. Allo stesso tempo, l’incertezza sui prezzi dell’energia e le tasse stanno sostenendo il miglioramento dell’efficienza energetica. Il secondo driver è l’innovazione, con lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di favorire il risparmio energetico, come nuovi processi di produzione, utilizzo di nuovi materiali, sostituzione di altri materiali (bioplastiche al posto delle plastiche convenzionali). Il terzo fattore chiave è la transizione verso la green energy. Ovvero il passaggio dai combustibili a base di carbonio alle energie rinnovabili e la maggiore attenzione verso l’efficienza energetica. Il quarto driver è la crescente attenzione verso la sostenibilità sia a livello politico che di business. Le imprese si stanno sempre più attrezzando per favorire processi di produzione che tutelino il rispetto del clima e dell’ambiente. Inoltre, sono sempre più attente a fissare i nuovi obiettivi di sostenibilità in linea con le aspettative politiche. Il quinto e ultimo fattore è la digitalizzazione: Internet of Things (IoT), Blockchain e Intelligenza Artificiale (AI) consentono ai fornitori di Servizi di efficienza energetica di migliorare le loro soluzioni e offrire ai clienti soluzioni ottimizzate e su misura.