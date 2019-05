A Fakro il Red Dot Design Award 2019

Il Red Dot Design Award 2019, uno dei più prestigiosi riconoscimenti quando si parla di design industriale, è stato conquistato da Fakro con la porta finestra lift and slide Hst-Sky Innoview. Selezionata da una qualificata giuria formata da affermati professionisti su scala mondiale, questa soluzione è a oggi un unicum sul mercato: in virtù dello speciale design con cui è stata concepita, HST-Sky presenta infatti il vetro del battente fisso inserito direttamente all’interno del telaio ed è perciò contraddistinta da una superficie vetrata assai ampia, in grado di inondare di luce la casa, di consentire una sorprendente visuale sul panorama e anche di cambiare la percezione degli spazi annullando il confine tra spazi indoor e outdoor. La porta finestra di Fakro assicura prestazioni d’eccellenza per il massimo comfort abitativo e fa parte della linea Innoview, che ha segnato l’ingresso dell’azienda Fakro nel mercato delle finestre verticali. Realizzabili su misura fino a 12 metri in orizzontale e 2,8 metri in verticale nonché personalizzabili in molteplici forme, queste soluzioni propongono un’estetica pulita ed attuale, capace di adattarsi a diversi stili di arredo, valorizzando gli interni in cui le finestre sono inserite.

“Nel 2016 a essere premiata con il Red Dot Design Award era stata la nostra finestra per tetti piatti modello F. Oggi vincere un secondo Red Dot Award ci rende nuovamente orgogliosi e, allo stesso tempo, rappresenta per noi una conferma di quanto investire costantemente nei processi di innovazione sia una strategia efficace e lungimirante”, ha commentato Sławomir Gawlik, direttore marketing del Gruppo Fakro.