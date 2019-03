Nasce Open Cersaie: nuova immagine per un’esposizione più relazionale

Nuovo volto per Cersaie, il Salone della ceramica, delle superfici e dell’arredobagno, che si trasforma in Open Cersaie, una nuova idea di esposizione basata sulla contaminazione e sull’apertura a nuovi mondi di riferimento. Cersaie sarà a Bologna dal 23 al 27 settembre 2019.

Da luogo di “esposizione” la fiera diventa un luogo di “esposizione relazionale”, in cui mondo off-line e on-line si integrano in maniera sinergica, non solo durante i giorni di esposizione, ma tutto l’anno.

I social network giocheranno un ruolo cruciale per la strategia comunicativa, che vede anche la creazione di un nuovo pittogramma e un nuovo logotipo, in grado di dare a Cersaie un’architettura di brand più completa e istituzionale.

Una nuova immagine che mette anche a sistema i pilastri delle iniziative di Cersaie per i diversi target: il programma di incontri di architettura Costruire Abitare Pensare, le missioni di progettisti stranieri di Cersaie Business, gli incontri di design e lifestyle dei Café della Stampa, le dimostrazioni pratiche e teoriche della Città della Posa, le mostre tematiche che declinano l’Italian Style, gli incontri con i consumatori finali per la riqualificazione degli spazi di Cersaie Disegna la tua Casa.

Rinnovato anche il sito www.cersaie.it a partire dallo slider in home page, più grande e dalle immagini più accattivanti, e con un maggiore spazio dedicato ai video ed a propri profili social.

