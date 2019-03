Al piacere di un’acqua tiepida o rinfrescante, se ne aggiunge ora un altro: la soddisfazione di attivare il flusso con un semplice tocco. È l’idea di Cristina rubinetterie, che lancia il nuovo miscelatore termostatico per doccia, vasca o in soluzione combinata, ad incasso Thermo Up, novità assoluta presentata alla fiera ISH 2019 di Francoforte.

Il dispositivo garantisce la gestione dei diversi getti d’acqua, in modo facile e immediato, attraverso l’uso di comandi posizionati sulla piastra in metallo, assicurando così il risparmio energetico e idrico. È sufficiente premere i pulsanti per attivare l’erogazione e ruotarli per controllare la portata, mentre è attraverso la maniglia termostatica che si definisce, con precisione, la temperatura desiderata per godersi un piacevole rituale di benessere, in totale comfort e sicurezza, senza inutili sprechi o spiacevoli scottature.

La funzionalità, quindi, è abbinata a un design essenziale, progettato in collaborazione con lo studio Makio Hasuike & Co: Thermo Up nasce dalla continua ricerca estetica e innovazione tecnologica che l’azienda da sempre porta avanti per sviluppare proposte uniche, capaci di distinguersi sul mercato e che rispondono alle richieste di un pubblico internazionale esigente.

Abbinabile alle numerose proposte della linea Shower & Bath Systems di Cristina, Thermo Up è un elemento versatile, che si inserisce in ambienti sia residenziali sia contract, come hotel e Spa. È disponibile nelle combinazioni a due o tre uscite, nelle varianti orizzontale o verticale, e con manopole tonde o quadre, assicurando così all’utente la possibilità di progettare su misura il proprio ambiente bagno.

