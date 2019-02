Raffica di novità Mapei al Made Expo

Anche Mapei partecipa a Made Expo (Fiera Milano Rho 13-16 marzo). Il gruppo milanese presenta diverse novità, dall’edilizia privata e pubblica all’arredo urbano, sino alla grande cantieristica e l’interior design. Al Made Mapei propone a Made dimostrazioni dei prodotti, per la corretta applicazione dei materiali e esclusivi tour guidati.

L’azienda realizza le Epd, dichiarazioni ambientali di prodotto verificate e certificate da International Epd System, sviluppa prodotti a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati Emicode Ec1Plus, aderisce ai protocolli di edilizia green di tutto il mondo, diffonde l’educazione alla sostenibilità a dipendenti, clienti e professionisti del settore.

Impermeabilizzazione per coperture e strutture interrate

Per l’impermeabilizzazione delle coperture, dei terrazzi e balconi Mapei propone la gamma di prodotti poliuretanici pronti all’uso Purtop Easy. Si tratta di una famiglia di membrane liquide monocomponenti, facili da applicare su superfici orizzontali, verticali e inclinate.

Grazie a un’ampia gamma di primer, che completano il sistema, Purtop Easy ha un’eccellente adesione su molteplici tipologie di supporti, come calcestruzzo, massetti cementizi, ceramica, lastre in fibro-cemento, guaine bituminose esistenti e metalli. Inoltre, l’elevata elasticità delle membrane della gamma le rende idonee per applicazioni sia su nuove costruzioni che su strutture esistenti. Infine, la versatilità di Purtop Easy permette all’applicatore di scegliere la metodologia di applicazione che più preferisce: a spatola, rullo o spruzzo.

All’interno della gamma, è inoltre presente Purtop Easy T, membrana poliuretanica monocomponente trasparente per chi vuole dare nuova vita al proprio balcone e terrazzo senza perderne l’aspetto estetico. Purtop Easy T, permette di realizzare un’impermeabilizzazione eccellente e sicura in pochissimo tempo.

Per le strutture di fondazione, invece, Mapei propone Maperoof Fbt, il nuovo manto sintetico accoppiato a un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrate quali parcheggi e autorimesse, piscine, vasche e serbatoi, sottopassi e ambienti interrati in genere. Il manto, una volta eseguito il getto in calcestruzzo, si lega monoliticamente al getto stesso rimanendo incollato nel tempo. Maperoof Fbt è facile da posare e impermeabile fino a 7 bar e ai gas radon e metano. È inoltre resistente ai raggi UV durante lo svolgimento delle normali fasi di cantiere.

Malte cementizie per calcestruzzo e muratura

Mapei nel mercato dell’edilizia è presente con una vasta gamma di prodotti e sistemi pensati per risolvere specifiche problematiche, sia negli interventi di nuove costruzioni sia negli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti.

A Made Expo, Mapei pone l’accento sulle malte per calcestruzzo, e presenta Mapegrout Ancora & Ripara: la nuova malta a ritiro compensato fibrorinforzata di classe R4, per il risanamento del calcestruzzo, secondo la EN 1504-3 e l’ancoraggio di strutture metalliche, in accordo alla EN 1504-6.

Mapegrout Ancora & Ripara, impastata con acqua, si trasforma in una malta a elevata fluidità idonea per il ripristino di strutture fortemente danneggiate che richiedono l’impiego di malte colabili. È indicata per la reintegrazione strutturale di pilastri e travi in cemento armato, mediante colatura entro casseri, la reintegrazione dei solai scarnificati delle parti ammalorate, il ripristino delle pavimentazioni in calcestruzzo. Come ancorante è indicata per l’ancoraggio di carpenterie metalliche o macchine utensili mediante colatura sottopiastra, per citare alcuni esempi.

Tra le altre malte premiscelate in scena a Made Expo, Intomap, la famiglia di malte cementizie per l’allettamento e la stilatura di murature portanti e faccia a vista e intonaci a base di calce e leganti idraulici per esterni ed interni, per murature esistenti o di nuova costruzione. Tra queste, in evidenza Intomap Maxi Fibro, intonaco di fondo a grana grossa, fibrorinforzato, a base di calce aerea e leganti idraulici per esterni ed interni.

Sistemi deumidificanti

Contro l’umidità di risalita Mapei propone due diversi cicli di prodotti e una barriera chimica specifici per interventi diversi. Poromap Deumidificante, intonaco monoprodotto e monostrato per tutti i tipi di murature sia interne che esterne soggette ad umidità di risalita, si compone di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica e resistenti ai sali solubili, sabbie naturali, aggregati leggeri, speciali additivi. Poromap Deumidificante è a bassissima emissione di sostanze organiche volatili secondo una formula sviluppata nei laboratori di ricerca Mapei, certificato Emicode EC1 Rplus dal Gev.

Mape-Antique, una linea di prodotti completamente esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana e resistenti all’aggressione salina, specifici per ambienti particolarmente aggressivi (murature poste in zone lagunari, in prossimità del mare e dove sono presenti forti concentrazioni saline). Mape-Antique è ideale per consolidare, risanare, deumidificare e intonacare edifici in muratura esistenti, anche di pregio storico e artistico sotto tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Mapestop è una gamma completa di prodotti, in forma liquida e in crema, per la realizzazione di barriere chimiche orizzontali contro l’umidità di risalita capillare, abbinabili ai cicli di intonaci deumidificanti, per aumentarne la durabilità, soprattutto in strutture fortemente interessate da degrado salino.

Rinforzo strutturale degli edifici

Nell’ambito delle soluzioni per il rinforzo strutturale degli edifici, Mapei ha sviluppato soluzioni all’avanguardia e innovative per il rinforzo dei solai in pochi centimetri di spessore e senza l’ausilio di rete elettrosaldata, Planitop Hpc Floor; il presidio contro lo sfondellamento dei solai e il ribaltamento dei tamponamenti e tramezze, Mapewrap Eq System. Mapei presenta a Made l’innovativa malta a microarmatura diffusa, totalmente esente da cemento Planitop Intonaco Aarmato per il rinforzo delle murature esistenti senza l’ausilio di reti.

Le soluzioni Mapewrap Eq System e Planitop Intonaco Armato saranno presenti anche a Focus, la mostra sui prodotti che si distinguono sul mercato per innovazione e performance selezionati da Made Expo.

Sistemi per l’arredo urbano

Mapestone è il sistema per pavimentazioni architettoniche monolitiche in pietra; Mapestone Joint, il sistema per pavimentazioni architettoniche drenanti ed elastiche; Mapei Color Paving, il sistema per pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo lavato; Mapecoat Tns Urban, il sistema per pavimentazioni in resina per l’arredo urbano (piste ciclabili, aree pedonali, parcheggi e zone a traffico carrabile e aree a destinazione polivalente).

I prodotti e i sistemi Mapei per l’arredo urbano sono all’avanguardia per versatilità applicativa e prestazioni, capaci di unire estetica, praticità e durata. Inoltre, i prodotti e i sistemi Mapei sono sicuri e in perfetta sintonia con i requisiti normativi.

Corrosione delle strutture in calcestruzzo

Per proteggere e prevenire dalla corrosione le strutture in calcestruzzo armato, Mapei propone Mapeshield, il sistema di protezione catodica galvanica contro la corrosione delle armature metalliche. Appartengono a questo sistema Mapeshield I (anodi di zinco puro rivestiti da una speciale pasta conduttiva), Mapeshield E 25 (lamine di zinco autoadesive da applicare direttamente sulla superficie esterna della struttura) e Mapeshield S (lamina di zinco autoadesiva). Mapeshield può essere utilizzato nei cicli di ripristino delle strutture in calcestruzzo armato, per prevenire la corrosione nelle strutture esistenti che ancora non hanno manifestato problemi, per aumentare la durabilità delle strutture nuove e per la protezione in opera di elementi o strutture metalliche.

Rivestimenti decorativi per superfici continue

Nell’ambito delle soluzioni per le superfici, Mapei propone Ultratop Loft, il rivestimento cementizio continuo per interior living di design. Ultratop Loft è una pasta cementizia spatolabile, disponibile a grana grossa e a grana fine, per il ripristino di superfici esistenti e per la realizzazione di nuovi rivestimenti decorativi. Grazie alla sua texture è applicabile in orizzontale, in verticale e a soffitto. Ultratop Loft presenta un’ottima resistenza meccanica e all’abrasione che lo rende idoneo, oltre che in ambienti residenziali, anche in ambienti commerciali ad elevato traffico pedonale.

A Made Expo Mapei presenta anche Ultratop Easycolor, sistema di colorazione di Ultratop Loft realizzabile con il sistema tintometrico ColorMap. Grazie all’ampia gamma di tinte originali Mapei, Ultratop Easycolor consente di ottenere più di 200 tonalità da utilizzare nei rivestimenti di Ultratop Loft per la realizzazione di superfici continue nelle quali toni, texture e cromie diventano scelte estetiche obbligate per l’interior design contemporaneo.

Di qui l’utilizzo di Ultratop Loft all’interno degli spazi dedicati al retail contemporaneo, nei resort e negli hotel, all’interno degli spazi museali e delle gallerie d’arte, fino ad essere la soluzione nei luoghi del convivio e negli ambienti privati ad uso residenziale. Perfette soluzioni per abitare, accogliere e lavorare: pavimenti e pareti che vivono di un forte impatto materico, tattile oltre che visivo.

Il colore

Mapei ha nelle sue corde una vocazione per il colore, che si declina in tutte le linee di prodotto. In particolar modo per le finiture murali Mapei vanta una gamma colori di oltre mille tinte originali, presentate nella mazzetta Mapei Master Collection, e realizzabili con precisione e affidabilità grazie al sistema tintometrico ColorMap. A Made Expo l’azienda presenta la nuova famiglia Dursilac, gli smalti all’acqua per interni ed esterni a base di pigmenti finissimi e innovative resine acril-uretaniche. Specifici per la protezione e la decorazione di supporti in legno, ferro e Pvc rigido, presentano un’ottima distensione e un’elevata durezza superficiale. Gli smalti Dursilac sono a base acqua. Non pongono particolari problemi di odore o emissioni nocive, adatti quindi all’utilizzo in ambienti interni. Facili e rapidi da applicare, non sono soggetti a ingiallimento e quindi perfettamente utilizzabili anche in esterni. Gli smalti di finitura sono disponibili con effetto satinato (Dursilac Satin), lucido (Dursilac Gloss) e opaco (Dursilac Matt). Completano la gamma il fondo antiruggine per esterni Dursilac No Rust, per superfici in metallo, e il fondo riempitivo uniformante Dursilac Bae Filler, per il legno.

In evidenza le soluzioni di Mapei contro muffa e alghe: una gamma completa di pitture e rivestimenti formulati con tecnologia BioBlock, con prodotti specifici per ogni tipo di situazione, dall’ambiente alimentare o sanitario in interni, alla finitura dei sistemi di isolamento termico in esterni.

Adesivi per ceramica e pietra

Mapei tra i maggiori produttori mondiali di adesivi per ceramica e pietra naturale, propone a Made la famiglia Ultralite, adesivi cementizi monocomponenti alleggeriti, unici e innovativi, ideali per la posa di ceramica di tutti i tipi, mosaico, pietre naturali e particolarmente indicati per la posa di gres porcellanato sottile e lastre di grande formato. Sono versatili, con caratteristiche che agevolano e facilitano il lavoro del posatore in cantiere.

Oltre a rispettare l’ambiente grazie alla formulazione, che contiene ben il 20% di materiale riciclato, gli adesivi Ultralite agevolano l’attività di stesura del prodotto grazie alle microsfere di vetro e inerti di origine naturale contenuti nella formulazione. Inoltre, a tutela della salute dell’applicatore, gli adesivi Ultralite Mapei sono stati formulati con la tecnologia Low Dust, che limita fortemente la formazione di polvere in fase di miscelazione, e confezionati in sacchi da 15 kg, che oltre a semplificare la movimentazione degli stessi grazie anche alla pratica maniglia, consentono la posa degli stessi m2 di piastrelle di un sacco di adesivo tradizionale da 25 kg riducendo così i consumi e i costi di trasporto grazie all’altissima resa.

Fuche colorate Set The Mood

Mapei ripropone a Made le fughe colorate Set The Mood, la collezione di fughe cementizie, epossidiche, in pasta e sigillanti. 50 colori, oltre alla versione trasparente, suddivisi in 5 raccolte per facilitare la scelta del progettista e del committente nel ricreare l’atmosfera desiderata: Serene, Traditional, Natural, Romance e Glamour. Fughe dal colore uniforme, stabile nel tempo e resistenti alle muffe. Una gamma completa, unica sul mercato per vastità di prodotti e ampiezza di colori, in grado di soddisfare ogni esigenza per la posa di piastrelle e materiale lapideo in qualsiasi ambiente.

Nuovi materiali per la posa di Lvt, Spc E Lvt rigidi

Mapei ha recentemente introdotto nella famiglia di prodotti per Lvt nuovi adesivi e soluzioni complementari per una posa perfetta. Per la posa di tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti resilienti, Mapei propone Ultrabond Eco V4 Evolution, il nuovo adesivo universale all-in-one, particolarmente idoneo per gli Lvt modulari. Ultrabond Eco MS 4 Lvt Wall è il rivoluzionario adesivo Mapei, unico nel settore, per la posa di LVT a parete e a pavimento in ambienti umidi. Quest’anno la nuova formula migliorata, di più facile applicazione, consente anche la posa di Spc e Lvt rigidi.

Infine, per il mercato degli Lvt Mapei propone il fissativo antiscivolo Ultrabond Eco Tack 4 Lvt, migliorato con una nuova formula: più rapido, di semplice applicazione e con tack superiore. In evidenza anche il sistema Shower System 4 Lvt, per l’impermeabilizzazione e la posa di Lvt, Spc e Lvt rigidi nei bagni e negli ambienti umidi: i tre sistemi Shower System 4 LVT1, 2, 3 si compongono di tre diverse tipologie di prodotti, già presenti nella gamma prodotti Mapei, dell’innovativo adesivo Ultrabond Eco MS 4 Lvt Wall, della fugatura Kerapoxy 4 Lvt e della finitura antiscivolo Mapecoat 4 Lvt.

Adesivi sililati e olii colorati per parquet

Per il mercato del parquet Mapei presenta i nuovi adesivi sililati per la posa di tutti i tipi di pavimenti in legno di qualsiasi formato e su qualsiasi sottofondo. La gamma di adesivi è conforme alle norme europee 14293 nelle categorie Soft e Hard e Iso nella categoria Hard e Hard-elastic. Gli adesivi sililati Mapei sono esenti da acqua, solventi, ammine e resine epossidiche e a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (Emicode EC1 Rplus).

Ultrabond Eco S958 1K è l’adesivo a base di polimeri sililati monocomponente hard-elastic, in accordo con ISO 17178, per la posa di parquet solido e prefinito di qualsiasi specie legnosa e formato su qualsiasi tipologia di sottofondo, inclusi massetti riscaldanti.

Ultrabond Eco S Lite è l’innovativo adesivo monocomponente alleggerito a base di polimeri sililati con un ridottissimo peso specifico che comporta un consumo di prodotto più basso per mq. In fase di applicazione l’applicatore movimenterà una confezione che pesa il 40% in meno rispetto alle classiche confezioni.

Ultrabond Eco S Plus è l’unico adesivo monocomponente a base di polimeri sililati esente da emissione di metanolo, a tutela della salute del posatore e dell’ambiente. Tutti gli adesivi sililati Mapei rispondono alle rigide restrizioni delle certificazioni tedesche, e sono rigorosamente sotto i limiti di emissione di metanolo da esse imposti. Con il nuovo adesivo Ultrabond Eco S Plus Mapei anticipa le regole delle certificazioni in quanto il prodotto ne è totalmente esente.

Tra le altre proposte, la finitura a olio uretanico a basso odore Ultracoat Oil Color per la colorazione dei pavimenti in legno. Ultracoat Oil Color è sovraverniciabile con le finiture bicomponenti della linea Ultracoat, vernici all’acqua 100% poliuretaniche non ingiallenti, per una protezione superficiale e una lunga durabilità nel tempo, per uso civile, commerciale e a medio e intenso traffico.

Sigillanti e adesivi elastici ibridi

Mapei presenta a Made porta una gamma completa di sigillanti ed adesivi elastici ibridi, caratterizzati da flessibilità d’uso, prestazioni elevate e basse emissioni ambientali.

Compongono la gamma Ultrabond MS Rapid, adesivo di montaggio ibrido per incollaggi deformabili di componenti edili in interno ed esterno, il nuovo Mapleflex MS40, sigillante ibrido a basso modulo elastico, verniciabile, per giunti soggetti ad elevati movimenti in interno ed esterno, Mapleflex MS Crystal, sigillante ed adesivo elastico ibrido a trasparenza cristallina ideale per applicazioni invisibili.

Ma certamente la punta di diamante della gamma è rappresentata da Mapleflex MS45, sigillante e adesivo elastico ibrido verniciabile compatibile anche con fondi umidi e bagnati. È indicato per la sigillatura elastica di giunti di dilatazione e raccordo in interno ed esterno e la sigillatura di giunti di pavimenti civili e industriali. Il sigillante è idoneo per l’incollaggio elastico di componenti edili in interno ed esterno.

Tutti i prodotti ibridi della gamma Mapleflex e Ultrabond MS sono caratterizzati da facilità di estrusione e lisciatura anche in climi freddi, bassissima emissione di Voc e assenza di etichettatura di sicurezza.

