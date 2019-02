Lo Specialista di MisterColor: nuova gamma di soluzioni vernicianti per il fai da te

Una gamma completamente nuova di soluzioni vernicianti per ogni tipo di superficie ed ambiente: Lo Specialista di MisterColor, storico marchio di Cromology Italia, si presenta con una nuova immagine e una strategia di marketing per gli amanti del fai da te.

“Ogni mese in Italia, nell’ambito del fai da te, vengono effettuate in Google più di 100.000 ricerche di informazioni sulle pitture per interni, e oltre 50.000 sulle colorazioni da utilizzare, decine di migliaia di ricerche riguardano le pitture antimuffa e altrettante le soluzioni per il legno” racconta Giovanna Mollis, Trade & Marketing Manager Lo Specialista di MisterColor. “Si stima che circa l’80% dei consumatori effettui una ricerca web prima di acquistare un prodotto, così abbiamo pensato a degli strumenti di comunicazione che potessero soddisfare le esigenze di utenti in possesso di diversi livelli di conoscenza dei prodotti vernicianti”.

La nuova gamma di soluzioni vernicianti messa a punto da lo Specialista di MisterColor per il fai da te comprende:

– 5 tipologie di pitture per interni, di cui una linea disponibile in 10 colorazioni che anticipano i trend della moda e dell’interior design;

– soluzioni specifiche antimuffa per le pareti interne e per la tinteggiatura delle facciate;

– 16 varianti di smalto all’acqua per ferro e legno, satinato o brillante, in numerose colorazioni e altrettante nella versione a solvente per esterni;

– smalto gel antiruggine, smalto antichizzante e smalto specifico per termosifoni;

– flatting e impregnanti protettivi per legno all’acqua, a cera e a base di solvente in ben 52 varianti e 8 diverse colorazioni;

– una gamma completa di soluzioni per preparare il fondo, stuccare e fissare.

Oltre ai prodotti, un nuovo sito internet consente ai più esperti di effettuare ricerche direttamente per tipologia di prodotto. Per gli utenti meno esperti sono presenti modalità di navigazione facilitate: per tipologia di supporto da trattare, per tipologia di ambiente o per tipologia di problematica da risolvere. Le schede prodotto e un calcolatore delle quantità di prodotto necessarie per effettuare il lavoro rendono la scelta da parte degli utenti semplice e veloce. E nel blog “Lo Specialista Consiglia” tanti trucchi per sfruttare al meglio le potenzialità dei prodotti vernicianti.