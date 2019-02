Gli italiani sono soddisfatti della vita lavorativa

Office Depot, rivenditore di prodotti e servizi per l’ambiente lavorativo con due marchi principali, Office Depot e Viking, rende nota una ricerca che indaga sull’equilibrio tra la vita lavorativa e quella privata degli italiani. È stato coinvolto un campione di mille lavoratori.

I risultati sono stati positivi: due su tre hanno dichiarato di essere felici del proprio equilibrio lavoro-vita privata. Ma il 60% ha dichiarato di lavorare oltre 40 ore a settimana. Più del 50% degli intervistati infatti ha dichiarato di lavorare delle ore di straordinario non pagate e una delle ragioni principali è proprio la pressione ricevuta in azienda. Inoltre, il 50% ha detto di non avere tempo da ritagliare per sé per colpa di una routine troppo frenetica e il 38% si sente in colpa del poco tempo che riesce a dedicare ad amici e famiglia. Infine, un italiano su tre sostiene che il lavoro influenza negativamente la vita privata. Dati, però, che sembrano in contraddizione con la soddisfazione dichiarata dal 60% degli interpellati. Misteri dei sondaggi.