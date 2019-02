Colore, giardini e distribuzione sul nuovo numero di YouTrade

Quanto vale la vostra reputazione? In quanto può essere valutata la capacità di un’azienda, grande o piccola, di essere sostenibile o, almeno, di cercare di esserlo? Potrebbe essere scambiato per un quesito marginale, eppure pensate che per alcune aziende, molte, la capacità di comunicare al meglio con i propri clienti può pesare fino al 50% del fatturato, parola di una delle più grandi società di consulenza mondiale E&Y (Ernst and Young). Ed è questo uno degli argomenti che potete leggere sul nuovo numero di YouTrade.

Ma, naturalmente, la rivista di Virginia Gambino Editore concentra l’attenzione sul mercato dell’edilizia e della distribuzione. Per esempio con un ampio, approfondito focus sulle rivendite del contiguo Canton Ticino. Nel cantone più vicino all’Italia per posizione e cultura, l’edilizia non soffre crisi e le rivendite di materiali rimangono solide. Come mai? Un’analisi sulle condizioni del mercato delle costruzioni e tante schede con interviste relative ai maggiori distributori nel Cantone spigano il perché in Svizzera per il mattone è sempre primavera.

A proposito di bella stagione: è il colore che ogni anno si risveglia in questa stagione. Tinte, sfumature e decorazioni sono parte integrante del modo di vivere e, in alcuni casi, anche una tecnica per migliorare l’abitabilità dei locali. Un ampio servizio speciale di YouTrade analizza il mercato delle vernici, interroga gli esperti sui trend e passa in rassegna le principali novità proposte dalle aziende.

Da non perdere, così come un altro approfondimento su questo numero della rivista: quello che si occupa del mercato di macchine e attrezzature, sempre più spinto dal fenomeno noleggio, ma anche dall’export e dalla necessità delle aziende di adeguarsi con strumenti migliori, dopo il letargo degli anni scorsi dovuto alla crisi.

Qualche altro cenno su quello che si trova sul magazine leader nel settore della distribuzione: con la bella stagione si aprono anche terrazzi e giardini ma, naturalmente, le scelte che si possono compiere sono tante: proposte, idee e suggerimenti li potrete trovare nella rubrica YouTrade Casa, così come nella storia di copertina dedicata a uno dei maggiori player in questo campo: Granulati Zandobbio.