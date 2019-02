Aumentano gli acquisti online degli over 55

Anche gli over 55 si adeguano e iniziano a utilizzare di più l’e-commerce. Lo sostiene (e non solo) anche idealo, uno dei comparatori online di prezzi, che ha analizzato le fasce della popolazione più coinvolte nel fenomeno: i giovani tra i 25-34 e tra i 35-44 anni, e gli over 55, che in media, hanno comparato prezzi ogni giorno in aumento del 24,3% rispetto allo scorso anno. Le dieci categorie che in assoluto che nel 2018 hanno registrato un maggior numero di ricerche da parte degli over 55 sono state smartphone, frigoriferi, televisori, lavatrici, profumi donna, sneakers, scarpe da corsa, obiettivi fotografici, aspirapolvere e piani cottura. Ma non solo: il servizio online ha registrato anche interesse per bambole, bici per bambini, mini passeggini o barbie, ma anche nei confronti di prodotti vintage come giradischi, prodotti per cani e gatti, sex toys, preservativi e spumanti.

Secondo i dati elaborati da idealo, le ricerche sul web sono condotte per il 62,2% da uomini, contro il 37,8% effettuate da donne. Nella maggior parte dei casi le ricerche sono effettuate da desktop (47,2%) e da mobile (41,4%), meno dal tablet (11,4%). L’orario di navigazione preferito è tra le 18 e le 19 di sera, con una crescita costante dalle 13 in poi nel corso di tutto il pomeriggio. Il giorno della settimana preferito è, invece, il lunedì (15,3%).

Infine, le cinque regioni italiane dove idealo ha rilevato un maggior numero di ricerche effettuate dai 55enni e oltre sono Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna.

59total visits,6visits today