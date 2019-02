Arya Indoor, il sistema integrato di Fassa Bortolo contro la formaldeide

Fassa Bortolo presenta Arya Indoor, una linea di due prodotti studiati per ridurre la formaldeide negli ambienti domestici. Il sistema si compone di:

– Gypsotech GypsoARYA HD, una lastra in cartongesso utilizzabile su pareti, contropareti o controsoffitti anche in combinazione con altre lastre

– Pothos 003, idropittura per interni traspirante, inodore ed esente da solventi.

Qualità aria indoor: i rischi dei VOC

La qualità dell’aria che respiriamo all’interno degli ambienti può essere fino a 10 volte peggiore rispetto a quella fuori dalle mura di case e uffici. Considerando che trascorriamo in media circa l’80% del nostro tempo in ambienti chiusi, i rischi dell’inquinamento indoor sono piuttosto elevati.

Tra gli elementi più pericolosi per la nostra salute ci sono i VOC, Composti Organici Volatili, che possono causare patologie croniche come allergie, dermatiti o emicranie. Tra i più dannosi c’è la formaldeide, elemento volatile tossico e cancerogeno, rilasciato da una vasta gamma di arredi come mobili, tappeti e tessili, fino ai disinfettanti e prodotti per la pulizia della casa.

Arya Indoor contro la formaldeide

Proprio per rispondere al problema dell’inquinamento interno, Fassa Bortolo ha lanciato Arya Indoor, due prodotti che attraverso la loro speciale formulazione contengono un additivo utile a catturare la formaldeide nell’ambiente, dove si trova normalmente allo stato gassoso, trasformandola in composti stabili e innocui.

Dopo tre anni di ricerche e test in laboratori sia italiani che stranieri, Fassa Bortolo ha messo in campo un sistema integrato per migliorare il benessere abitativo.

Arya Indoor si compone della lastra in cartongesso Gypsotech GypsoARYA HD, che permette di ottenere una riduzione della molecola cancerogena della formaldeide fino all’82%, per una durata garantita di circa 30 anni, e l‘idropittura Pothos 003, in grado di assorbire fino al 74% della formaldeide presente nell’ambiente, per una durata di ben 10 anni.