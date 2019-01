Fino al 25 gennaio alla XXVI Mostra Internazionale di Architettura Globale e Interior Design, il Gruppo Porcelanosa presenta le ultime novità per cucine, bagni, pavimentazioni, rivestimenti e materiali costruttivi. Protagonisti le collezioni Premium e i grandi formati ceramici.

Rivestimenti in ceramica Porcelanosa: le novità

Tra le novità Porcelanosa c’è Nobu (Highker), la collezione ceramica Premium di grande formato che coniuga l’aspetto del legno naturale con la resistenza della ceramica.

Le tonalità tenui e i bianchi caratterizzano invece i rivestimenti Mosa e Mood (Venis), che permettono di ampliare la capacità di spazio per mezzo delle loro forme equilibrate e sobrie. L’effetto naturale è anche la caratteristica principale della collezione Dakota Sandstone, utilizzabile come pavimento o rivestimento nelle sue tre tonalità: White, Gray e Beige.

Un omaggio alle opere manuali delle prime industrie con le collezioni Sadasi e Field (L’Antic Colonial): la prima richiama i colori e le strutture mozarabiche con i suoi esagoni e le sue tonalità neutre; la seconda combina triangoli di pietra con tessere di metallo per mezzo dei mosaici Black, Cooper e White.

Giochi di luce ed effetti luminosi per i nuovi profili di piastrelle pro-light (Butech) installabili sia nei banconi da cucina, sia nei rivestimenti ceramici o agli angoli delle pareti, mentre la porcellana extrafina XLight è al centro delle collezioni Stam e Tempo (Urbatech) che riproducono le correnti avanguardiste del XX secolo. Stam è concepito come un acquerello di chiaroscuri nelle tonalità Beige e Grey; Tempo ridà al cemento e all’estetica industriale per mezzo delle sue tre tonalità Black, White e Grey.

Novità Porcelanosa per il bagno e la cucina

Porcelanosa offre anche articoli di arredamento, cucina e bagno. Tra le novità Smart Kitchen (Gamadecor), un nuovo concetto di cucina in cui l’utente può interfacciarsi con le attrezzature e conoscere le sue abitudini alimentari. Per il bagno invece l’azienda presenta la nuova collezione di mobili Skill, disponibile in tre colori: smalto brillante, bianco e ardesia.

Da segnalare anche il sistema Care (Noken), ideato per la vasca idromassaggio Tono, disponibili in nuovi formati nelle versioni esterna ed a incastro. Inoltre, la collezione ha ampliato la sua gamma di lavandini, specchi, rubinetteria e finiture.

Materia (Krion) scommette invece su una nuova gamma di tonalità composta per un 20% da materiali riciclati. Le sue tre tonalità, Amaro, Grigio e Luce, sono sviluppate con i vantaggi propri di questo minerale compatto, termoindurente, dalla porosità nulla, flessibile, resistente all’impatto e di facile manutenzione.