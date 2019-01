Nuovo super polo logistico targato Vimar

Nuovo magazzino prodotti finiti Vimar a Marostica (Vicenza). Realizzato in poco più di un anno, è interamente automatizzato con le più moderne tecnologie logistiche e con la capacità di gestire fino a 120 mila casse grazie a un mini load e a 1.460 metri di rulliere. Il nuovo magazzino rappresenta il completamento della prima fase di costruzione del più ampio polo logistico e produttivo aziendale.

Il progetto coinvolge un’area complessiva di 70 mila metri quadri, dei quali 46 mila di superfice calpestabile, 22 mila di magazzino coperto, 3.300 di parcheggi pubblici e oltre 7 mila di spazi verdi in parte dedicati anche alla cittadinanza, con parco giochi per i bambini.

Il nuovo polo sarà completato nel corso del 2019 con la costruzione di un edificio dedicato a uffici direzionali e di un’area produttiva. È stato progettato in base ai più avanzati criteri di sostenibilità ambientale e seguendo i più attuali trend architettonici per offrire un basso impatto ambientale e paesaggistico, anche grazie a giardini verticali e al tetto verde: una soluzione green che offre al contempo un maggior isolamento termico.

L’approvvigionamento energetico dell’intero complesso avviene con un importante contributo fonti rinnovabili. Un impianto fotovoltaico composto da 2.442 moduli ad alta efficienza posizionati sulla copertura e da 14 generatori consente una produzione annua di 800 mila kWh, pari al consumo di oltre 200 nuclei famigliari di quattro persone, interamente dedicata a fini produttivi.

Per la climatizzazione invernale ed estiva dei luoghi di lavoro è invece stato installato un impianto geotermico, abbinato a 48 mila metri quadri di pavimento radiante, che permette un risparmio di energia primaria pari al 40%.

Il tutto gestito da una piattaforma improntata alla logica dello smart metering che, attraverso un sofisticato sistema di sensori permette di acquisire, analizzare e gestire in tempo reale i dati energetici, ottimizzando così l’utilizzo degli impianti e riducendo i consumi del 10%.

Per sfruttare al massimo la luce naturale le pareti perimetrali sono dotate di grandi tagli verticali vetrati e la copertura di numerosi lucernai. Tutti i vetri utilizzati sono inoltre basso emissivi per ridurre al massimo la dispersione del calore verso l’esterno. Anche le soluzioni per l’illuminazione, che utilizzano esclusivamente tecnologia a Led, sono state dettate da scelte all’avanguardia che coniugano requisiti prestazionali, risparmio energetico e comfort ambientale. Un occhio di riguardo anche alla mobilità sostenibile. L’area parcheggi è infatti dotata di colonnine per la ricarica delle automobili elettriche che compongono il parco auto di Vimar.