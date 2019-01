Marco Giuliani nuovo direttore generale di Simas

Marco Giuliani è il nuovo direttore generale di Simas, azienda di ceramica sanitaria che si fregia del marchio Ceramics of Italy. In azienda dal 2016 con la qualifica di export manager, Giuliani succede nella carica ad Alessandro Scopetti, in Simas dal 1988. Esperienza più che ventennale a 360 gradi nel mondo della ceramica, il manager intende dare continuità alla vision aziendale implementando l’innovazione e l’adeguamento tecnologico del processo produttivo, sempre 100% made in Italy, per rispondere alle richieste di un mercato internazionale in aumento, che oggi rappresenta circa il 47% del fatturato totale. A fine gennaio l’azienda ha aperto un nuovo reparto di colaggio, con macchinari altamente innovativi, e la messa in funzione di una macchina dedicata in esclusiva alla produzione di lavabi di grandi dimensioni. In linea con il percorso di crescita aziendale già avviato.

Giuliani, classe 1965, laurea in Giurisprudenza, dal 2008 è stato direttore commerciale di Ceramica Vallelunga (piastrelle), carica che ha mantenuto sino al 2015 per poi passare nel 2016 in Simas.