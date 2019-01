A Klimahouse 2019 le soluzioni Mapei per efficienza e comfort

Mapei partecipa a Klimahouse 2019 con le sue soluzioni innovative e certificate per la riduzione dei consumi energetici e un maggiore comfort abitativo (Stand A05/20). Conformi con i più diffusi protocolli internazionali (Leed, Breeam, Well) e nazionali (Criteri Ambientali Minimi) per la progettazione sostenibile, i prodotti sono dotati di EPD (Environmental Product Declaration) che ne certifica l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, misurato con la metodologia standardizzata LCA (Life Cycle Assessment).

Isolamento termico: Mapetherm System

Mapei risponde al problema della dispersione termica del calore degli edifici con Mapetherm System, sistema di isolamento a cappotto, ideale sia per interventi su nuove costruzioni che per l’efficientamento di edifici esistenti. Il sistema è composto da:

Mapethem Flex RP , rasante elastico resistente agli urti per il ripristino di cappotti degradati e la realizzazione di nuovi cappotti di moderna concezione. Nella granulometria 1,5 mm, il rasante ha ottenuto ottimi risultati nei test di resistenza all’impatto da corpo duro eseguiti dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) secondo ETAG 004, dato particolarmente rilevante in caso di zone critiche.

, rasante elastico resistente agli urti per il ripristino di cappotti degradati e la realizzazione di nuovi cappotti di moderna concezione. Nella granulometria 1,5 mm, il rasante ha ottenuto ottimi risultati nei test di resistenza all’impatto da corpo duro eseguiti dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) secondo ETAG 004, dato particolarmente rilevante in caso di zone critiche. Mapetherm AR1 Light, la malta cementizia adesiva alleggerita sviluppata per applicazioni ad alto spessore, indicata per la rasatura armata su sistemi di isolamento termico a cappotto e il ripristino di facciate degradate.

Rinforzo strutturale: Mapewrap EQ System

Nell’ambito delle soluzioni per la protezione degli edifici da eventi sismici Mapei propone il presidio certificato per l’antisfondellamento dei solai Mapewrap EQ System, una innovativa “carta da parati” antisismica in grado di determinare una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni dinamiche. Mapewrap EQ System si compone di due prodotti: il tessuto bidirezionale in fibra di vetro apprettata Mapewrap EQ Net e l’adesivo monocomponente all’acqua in dispersione poliuretanica Mapewrap EQ Adhesive.

Il ciclo di finitura prevede l’utilizzo dello speciale rasante elastico in pasta Mapetherm Flex RP e della pittura elastomerica igienizzante Elastocolor Pittura Plus.

Tecnologia BioBlock contro umidità e muffa

Le finiture murali Mapei sono formulate per proteggere le superfici dall’uso e dagli agenti atmosferici garantendo un ciclo di vita del prodotto superiore e costi di manutenzione ridotti.

Per gli ambienti interni le finiture murali Plus, formulate con tecnologia BioBlock, permettono di evitare la proliferazione di muffe e funghi. L’elevata protezione fornita alle superfici, abbinata al pregio estetico dato dal colore e dagli effetti realizzabili, rendono questi prodotti ideali per la decorazione degli ambienti interni. In evidenza Dursilite Plus, l’idropittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate e speciali additivi che conferiscono alla finitura un’ottima resistenza alle muffe, elevata copertura, opacità e punto di bianco. Inoltre, l’idropittura è a bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC), garantendo comfort abitativo.

Per gli ambienti interni che richiedono un’igiene superiore c’è la linea Mapecoat Act (Advanced Coating Technology), smalti murali certificati studiati per rispondere a esigenze di elevata igiene e pulizia in ambienti alimentari e medico-sanitari.

Per le superfici esterne, invece, Mapei propone sistemi di finitura che formano sul supporto murale uno strato aderente e continuo che protegge dall’uso e dagli agenti atmosferici conferendogli pregiate valenze estetiche. In evidenza le finiture minerali a base di leganti derivati dal silicio tra cui Silancolor AC Tonachino Plus che unisce un’ottima repellenza all’acqua con una buona traspirabilità al vapore e una protezione efficace contro i microrganismi grazie alla tecnologia BioBlock. Tra le finiture filmogene, ovvero a base di polimeri acrilici, a Klimahouse Mapei propone in particolare Quarzolite Tonachino Plus, rivestimento igienizzante con tecnologia BioBlock che contrasta la nascita e proliferazione di muffe, alghe e funghi.

In evidenza anche la gamma dei prodotti a base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa. Elastocolor Tonachino Plus è il rivestimento ad elasticità permanente in grado di assorbire piccole deformazioni del supporto e proteggere superfici in calcestruzzo e calcestruzzo armato. È formulato con tecnologia BioBlock contro la crescita di microrganismi e tecnologia Drop Effect repellente all’acqua.

Tutte le finiture per interni ed esterni sono disponibili in oltre mille tinte originali con la collezione Mapei Master Collection, frutto di un’attenta analisi scientifica. Le tinte sono tutte realizzabili attraverso il sistema tintometrico ColorMap di Mapei.

Arredo urbano: Mapestone e Mapestone Joint

Nell’ambito dei prodotti per l’arredo urbano Mapei propone i sistemi per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra Mapestone e Mapestone Joint.

Mapestone System è il sistema allettamento e fugante, forte e duraturo, per interventi di realizzazione di cubetti, smolleri, ciottoli, lastre, masselli ed elementi prefabbricati. Grazie alle sue proprietà, resiste alle sollecitazioni meccaniche, all’alternanza caldo freddo generata dai cicli di gelo disgelo e all’azione aggressiva dei sali disgelant, garantendo durabilità alla pavimentazione, con grande risparmio per le operazioni di manutenzione e ripristino.

Per pavimentazioni drenanti ed elastiche Mapei propone Mapestone Joint, legante poliuretanico monocomponente, esente da solventi, ideale sia per la sigillatura delle fughe di cubetti, binderi e ciottoli su letto sciolto sia per la realizzazione di pavimentazioni in lastre a letto legato.