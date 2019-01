Andil al Klimahouse 2019 con i nuovi software, dal muro al tetto

Andil partecipa al Klimahouse 2019 (Settore CD – stand C19/42) con due grandi novità: i nuovi software Pro_Sam e SenSapiro dedicati alla progettazione antisismica e all’efficienza energetica degli edifici.

Il software Pro_Sam è l’evoluzione di AndilWall e permette di eseguire analisi multimodali, statiche lineari e non lineari (pushover) mediante una modellazione a telaio equivalente. In più calcola, verifica e progetta edifici in muratura ordinaria, muratura armata o mista.

Il software SenSapiro “Software ENergy SAvings PItched ROofs” è invece funzionale al calcolo delle prestazioni termiche del tetto ventilato, ed è presentato in anteprima proprio al Klimahouse 2019 in occasione della conferenza finale del progetto Life Herotile, che mira a facilitare la diffusione sul mercato globale di un prodotto europeo per il raggiungimento dei target di efficienza energetica e relative emissioni di CO2.

In particolare il progetto ha sviluppato due nuovi tipi di tegole (Marsigliese e Portoghese) che, grazie alla loro forma, permetteranno una superiore permeabilità dell’aria e un migliore rendimento energetico, attraverso lo smaltimento passivo della radiazione solare tramite ventilazione sottotegola.

Oltre alle tegole il progetto Life Herotile ha creato SenSapiro, software con licenza libera, per architetti e tecnici, in grado di prevedere il rendimento energetico dello stesso edificio al solo cambiamento della configurazione del tetto.

Presso lo stand Andil al Klimahouse 2019 viene inoltre distribuito in anteprima il manuale in italiano e inglese “Riflettanza “equivalente” di coperture in laterizio – Valutazione dei benefici sul raffrescamento degli edifici e sull’isola di calore urbana“. Il manuale è il risultato di una attività di ricerca condotta da ANDIL con il DICEA dell’Università Politecnica delle Marche e dal BMI Technical Centre, che presenta due metodi di calcolo complementari della riflettanza equivalente di coperture, ovvero della loro capacità di ridurre il calore estivo entrante nell’edificio o di limitare il surriscaldamento urbano.

In fiera presenti anche importanti realtà industriali di blocchi per murature e per solai, forati e tramezze (Danesi; Wienerberger) e laterizi a vista, tegole, coppi, pavimenti e pezzi speciali (Cotto Possagno; Monier; Terreal e Vardanega Isidoro).