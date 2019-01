Una vera e propria pista ciclabile è quella che Italcementi si appresta ad allestire a Myplant & Garden 2019, la fiera dedicata a florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia, da 20 al 22 febbraio a RhoFiera (Milano).

La pista, lunga una quindicina di metri, è progettata da Italcementi con i.idro Drain, la soluzione in calcestruzzo per pavimentazioni drenanti, che garantisce una capacità drenante 100 volte superiore a quella di un terreno naturale, permettendo così il recupero dell’acqua in falda. i.idro Drain è in possesso dell’EPD ed è ideale nelle gare di appalto pubbliche e nei protocolli di valutazione della sostenibilità delle costruzioni: Leed, GBC Italia, Itaca, DGNB e Breeam. Nel 2018 sono stati realizzati oltre 150mila metri quadri di pavimentazioni drenanti di vario tipo in i.idro Drain, con l’obiettivo di preservare il ciclo naturale dell’acqua.

La posa in opera della pista è effettuata da Deltapav, società che da oltre 20 anni realizza pavimentazioni commerciali, industriali e civili. Il calcestruzzo drenante è fornito da Calcestruzzi, la società che porta sul mercato i prodotti, le soluzioni e le applicazioni dell’i.lab, il centro ricerca e innovazione di Italcementi di Bergamo.

Durante i giorni della manifestazione, i tecnici Italcementi, Calcestruzzi e Deltapav sono a disposizioni dei visitatori e progettisti per valutare la possibilità di realizzare aree verdi, piste ciclabili per la mobilità lenta e sostenibile, giardini, aree di sosta, pavimentazioni ad alta valore estetico. Con un nuovo approccio: dalla collaborazione nella fase progettuale alla scelta dei materiali, dalla finitura superficiale alla posa in opera in cantiere.