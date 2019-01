Andrea Amoretti head of construction in P3 Logistic

Andrea Amoretti è il nuovo head of construction per l’area Europa Occidentale di P3 Logistic Parks, società specializzata in investimenti a lungo termine, sviluppo, acquisizione e gestione di immobili a uso logistico. La nomina si inserisce in un progetto di potenziamento del team con base a Milano. Amoretti, laureato all’Università di Parma in Ingegneria Civile, ha già maturato diversi anni di expertise nel settore Engineering&Construction, nel quale ha collaborato con importanti società internazionali.

In P3 Logistic Parks ha gestito rilevanti interventi di sviluppo chiavi in mano ed è arrivato dopo aver ricoperto per oltre due anni il ruolo di team leader presso Arcadis Italia, dove era a capo di un team di 15 risorse, coordinando tutte le attività di project, design e construction management e ponendosi inoltre come principale punto di riferimento per gli aspetti tecnico-contrattuali dei lavori acquisiti nel proprio settore. In precedenza ha collaborato con F&M Ingegneria sempre in qualità di Project Manager. Tra i progetti più significativi ci sono lo sviluppo di due grandi hub logistici in Oman.