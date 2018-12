Con l’aiuto di Mapei riapre la Chiesa del Santuario della Madonna dell’Ambro

Giusto in tempo per Natale è stata riaperta la Chiesa del Santuario della Madonna dell’Ambro, un edificio religioso di culto mariano, situato nel comune di Montefortino, sui Monti Sibillini.

In qualità di Partner Tecnico, Mapei ha messo a disposizione la migliore assistenza tecnica e le soluzioni e i sistemi più all’avanguardia per il recupero post-sisma dell’edificio, gravemente danneggiato durante il terremoto del 2016 e da allora inagibile. Per il consolidamento estradossale delle volte esistenti è stato utilizzato un sistema di rinforzo composto da matrice inorganica a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, Planitop Hdm Restauro, rete in fibra di basalto, resistente agli alcali, Mapegrid B250, connessioni strutturali in fibre di basalto ad alta resistenza, Mapewrap B Fiocco con relativi fissaggi chimici a base di resina epossidica pura per carichi strutturali, Mapefix EP 470 Seismic, legante idraulico resistente ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana per l’iniezione all’interno di murature e intonaci, anche affrescati, Mape-Antique F21.

Per il rinforzo delle murature il gruppo di progettazione ha optato per un intonaco armato con l’impiego di malta traspirante a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, Mape Antique Strutturale Nhl, rete in fibra di vetro alcali resistente, Mapenet Em40, connettori preformati a «L» in fibra di vetro alcali resistente e resina termoindurente di vinilestere-epossidico, Mapenet Em Connector.

Nella zona dell’abside è stato eseguito anche un piccolo intervento di cerchiatura con sistemi compositi, realizzato con il tradizionale ciclo Frp System, composto da Mapewrap c Uni-ax, tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza con elevato modulo elastico, Mapewrap primer, primer epossidico specifico per il sistema Mapewrap, Mapewrap 11, stucco epossidico per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo e per l’incollaggio strutturale, Mapewrap 31, adesivo epossidico di media viscosità per l’impregnazione con sistema a secco di Mapewrap, Mapewrap c Fiocco, corda in fibre di carbonio ad alta resistenza per la realizzazione di connessioni strutturali.

Questo intervento con Frp nella zona absidale è stato successivamente protetto con un rivestimento elastico impermeabilizzante dedicato alla protezione di elementi costruttivi, anche di pregio storico e artistico, Mape-Anrtique Ecolastic, a base di calce ed Eco-Pozzolana ed esente da cemento.

L’impegno di Mapei nelle zone colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni, si è concretizzato in diverse forme tra cui la fornitura di prodotti per interventi di recupero e la fornitura di Assistenza Tecnica, in fase di progetto e in cantiere, per l’individuazione delle soluzioni più indicate per gli interventi di messa in sicurezza urgente, miglioramento e adeguamento sismico.

Come già avvenuto in occasione del terremoto a L’Aquila nel 2009, anche nei territori dell’Italia centrale più colpiti dal sisma del 2016, Mapei ha fornito immediata assistenza (anche a fianco e al servizio dei vigili del fuoco) nelle attività di messa in sicurezza attraverso uomini, soluzioni e sistemi. In particolare a Norcia, in piazza San Benedetto per la Basilica omonima, la Torre Civica e la Cattedrale di Santa Maria Argentea. Inoltre in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava Mapei ha contribuito alla realizzazione di quattro nuovi plessi scolastici a Cascia e a Norcia per gli alunni rimasti senza scuola dopo il sisma.

Nelle Marche, Mapei ha preso parte ai cantieri per la messa in sicurezza ed il rinforzo strutturale di diversi edifici strategici per le attività sociali, collettive, pubbliche e religiose. Tra i più recenti il Grattacielo Erap nel quartiere Monticelli, un edificio residenziale di 18 piani fuori terra ad Ascoli Piceno, che ha visto sfollate molte decine di famiglie, ed il Duomo di Camerino.