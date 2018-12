Metropolitano e Fusione, i nuovi effetti decorativi per pareti di San Marco

San Marco mette a punto due nuovi effetti decorativi per pareti attuali, moderni e versatili, in linea con le ultime tendenze d’arredo: Metropolitano e Fusione, che richiamano la brillantezza dell’acciaio, l’aspetto tattile della resina e il carattere del cemento.

Essenziali e contemporanei, gli effetti Metropolitano e Fusione di San Marco sono ideali per cambiare il carattere a qualsiasi ambiente, sia privato che pubblico, assicurando un forte impatto emozionale.

Facili da realizzare, gli effetti prendono forma grazie a un sapiente uso del frattazzo in acciaio attraverso le finiture Cadoro e Cadoro Velvet, venendo incontro ad ogni stile con eleganza. Un perfetto connubio tra matericità industriale e la setosità di stoffe preziose, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e stile, dal più classico al più ricercato o minimalista.

Tra i principali player in Italia nel mercato delle pitture e vernici per l’edilizia professionale, San Marco offre sistemi integrati completi che forniscono tutto il necessario per ottenere un risultato a regola d’arte. Inoltre la colorazione delle due finiture è altamente personalizzabile grazie al Sistema Tintometrico Marcromie, e Cadoro è disponibile anche nelle tinte pronte argento, alluminio, oro, bronzo, rame e ardesia.