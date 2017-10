Mapei partecipa all’assemblea Anci e al Cresco Award 0 ottobre 11, 2017

Mapei per i Comuni Italiani e lo sviluppo sostenibile dei territori

Mapei partecipa all’Assemblea annuale ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), a Vicenza dall’11 al 13 ottobre e propone nel proprio spazio (Stand 30-31) diverse soluzioni e sistemi innovativi per le amministrazioni comunali e per i relativi uffici tecnici. In particolare in questa edizione 2017, grazie anche al provvedimento legge Realacci approvato lo scorso venerdì 29 settembre per il quale i piccoli Comuni beneficeranno dal 2017 al 2023 di 100 milioni di euro da investire in opere di manutenzione del territorio, Mapei propone soluzioni utili per la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici e per la manutenzione stradale. Non solo. All’Assemblea ANCI 2017, Mapei diversifica la sua propostaproponendo tecnologie per l’efficientamento energetico, il rinforzo e l’adeguamento sismico degli edifici. Questi interventi rientrano, insieme ad altri, tra quelli a cui viene data priorità nel provvedimento: tutela dell’ambiente e dei beni culturali, riqualificazione urbana dei centri storici, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, degli istituti scolastici, nonché delle strutture socio-assistenziali e quelle di maggior fruizione pubblica.

Arredo urbano e riqualificazione delle pavimentazioni sportive

Strade, centri storici e edilizia pubblica sono alcune delle voci più onerose dei conti delle amministrazioni comunali perché sono spesso oggetto di numerosi interventi. Mapei, consapevole delle richieste e delle esigenze dei tecnici dei comuni, offre un’ampia gamma di prodotti e sistemi innovativi e durevoli per la manutenzione stradale, la riqualificazione delle pavimentazioni in pietra e la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico.

Mapestone, il sistema per la riqualificazione e la realizzazione di moderne pavimentazioni architettoniche in pietra, comprende una gamma completa di prodotti per l’allettamento e la fugatura di masselli, lastre, binderi, cubetti e ciottoli. Il sistema presenta numerosi vantaggi, primi fra tutti la durabilità e la resistenza meccanica e chimica ai cicli di gelo disgelo, ai sali disgelanti e all’acqua di mare: ne deriva una riduzione degli interventi di manutenzione con conseguenti tagli alle spese di ripristino delle amministrazioni. Non solo: grazie alla sua durabilità il sistema Mapestone impedisce il deperimento della pavimentazione limitando rischi di incidenti e al contempo, grazie alle resistenze meccaniche raggiunte a breve dalla posa, contribuisce a ridurre i tempi di riapertura delle strade al traffico veicolare con riduzione dei disagi alla cittadinanza.Mapei ha completato la linea Mapestone introducendo quest’anno due nuovi prodotti per la realizzazione di moderne pavimentazioni architettoniche in pietra elastiche e drenanti: Mapestone Joint, legante poliuretanico privo di solventi e non infiammabile per la sigillatura di fughe di cubetti, binderi o ciottoli, e Mapestone Joint Cleaner, pulitore inodore specifico per residui di Mapestone Joint. I prodotti della linea Mapestone sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza del cantiere.

Mapei Color Paving è la soluzione proposta da Mapei per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico effetto lavato. Un sistema completo che si distingue da altre soluzioni per le eccellenti performances di resistenza meccanica e durabilità. Queste caratteristiche permettono di limitare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria con importanti vantaggi economici per le amministrazioni comunali. Il sistema risponde alle esigenze di progettisti, committenti e imprese grazie all’ampia possibilità di personalizzazione, all’economicità di realizzazione ed alla sua facilità di messa in opera. L’effetto estetico che si ottiene è simile a quello della pietra seminata. La possibilità di combinare i leganti con materiali lapidei locali, oppure lavorare con granulati colorati, abbinati alla scelta di una pigmentazione della matrice cementizia ed alla profondità di esposizione dell’aggregato, ne anno una perfetta soluzione per la realizzazione di pavimentazioni sia pedonabili sia carrabili, perfettamente integrabili con lo spazio urbano in cui si collocano.

Le soluzioni per la manutenzione stradale sono tante. Per soddisfare le diverse problematiche che si possono incontrare sulle strade o sui piazzali Mapei propone tre diversi prodotti: Mape-Asphalt Repair 0/8, asfalto reattivo monocomponente pronto all’uso per la riparazione di buche stradali, Mapegrout Sv , malta colabile a ritiro compensato a presa e indurimento rapidi per la riparazione di pavimentazioni in calcestruzzo e il fissaggio di chiusini fognari o pozzetti d’ispezione e Mapefill R, malta colabile a indurimento rapido per l’ancoraggio di carpenterie metalliche e riempimento di giunti rigidi fra elementi in calcestruzzo e calcestruzzo prefabbricato. I vantaggi dei prodotti Mapei per la manutenzione stradale sono la facile e veloce posa in opera e la rapida messa in esercizio delle strutture riparate e la tempestiva riapertura della viabilità. La divisione Resilienti – Sport System Technologydi Mapei offre tecnologie e sistemi per il recupero e il ripristino di tutte le superficie sportive sia nuove che esistenti.

In particolare, l’azienda meneghina dispone della tecnologia Mapecoat Tns per i campi da gioco in resina, dal tennis al basket, ai multisport, indoor e outdoor, o piste ciclo-pedonali o aree ad arredo urbano. Per i campi in erba naturale o sintetica, Mapei propone la tecnologia Mapesoil, che consente la realizzazione di campi con sistema di drenaggio diffuso, senza tubazioni. Mentre per la posa dei manti in erba sintetica Mapei propone i prodotti Ultrabond Turf , adesivi per l’incollaggio del manto. Tra le altre soluzioni proposte, Adesilex G19, l’adesivo per la posa di gomma prefabbricata su piste di atletica e superfici sportive polivalenti. Infine Mapelastic, la malta cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione delle vasche delle piscine, prima della posa del rivestimento in ceramica.

Le soluzioni proposte per le pavimentazioni stradali e la riqualificazione degli impianti sportivi sono oggetto di un convegno che si svolge giovedì 12 ottobre alle ore 10:00 nella Sala ENEL, tenuto da specialisti di linea Mapei e aperto al pubblico.

Soluzioni per l’edilizia e il rinforzo strutturale degli edifici

Tra le altre proposte, le soluzioni Mape-Antique, completamente esenti da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, ideali per consolidare, risanare, deumidificare e intonacare edifici in muratura, sia di recente costruzione che esistenti, anche di pregio storico e artistico sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio. Per interventi di ripristino del calcestruzzo degradato Mapei propone Planitop Rsa&Ripara, di classe R2, Planitop Rasa&Ripara R4, malte cementizie fibrorinforzate a presa rapida, certificate, che in un’unica soluzione ripristinano e regolarizzano la superficie. Sono rispettivamente indicate per interventi di ripristino non strutturale (ad esempio riparazione delle modanature in calcestruzzo di elementi sporgenti e decorativi) e interventi di ripristino strutturale del calcestruzzo, dove sono richieste elevate prestazioni meccaniche.

Mapei propone, inoltre, diverse soluzioni per il rinforzo strutturale, il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici. I tessuti, le lamine e le barre in carbonio, vetro e basalto, abbinati ad apposite resine epossidiche dell’Frp System per il rinforzo di ogni tipologia di struttura, certificati sia a livello Nazionale con Certificato CIT (Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego) sia Internazionale (Certificato ICC-ES), le speciali malte e reti strutturali in fibra di vetro e basalto dell’Frcm System specifiche per il rinforzo delle murature, e i “micro-calcestruzzi” fibrorinforzati ad elevatissime prestazioni Planitop Hpc, tra i quali Planitop Hpc Floor, l’innovativo sistema per il rinforzo dei solai in completa assenza di armatura.

Non da ultimo, per l’isolamento termico degli edifici Mapei propone il Sistema MapeTherm che offre un importante valore aggiunto: la garanzia Mapei basata sulla leadership mondiale nel campo degli adesivi. Gli adesivi Mapetherm contrastano efficacemente le deformazioni create dalle diverse temperature che si generano tra le due facce del pannello isolante, consentendo di installare sistemi di isolamento sicuri ed innovativi utilizzando ogni tipo di pannello. Tra gli altri prodotti della linea per l’isolamento termico a cappotto segnaliamo: MapeTherm Flex Rp, il rasante organico con eccezionali doti di elasticità e resistenza agli urti, indicato per la manutenzione di cappotti termici degradati e per la realizzazione di nuovi cappotti di moderna concezione, ideale per gli spazi comuni dei condomini, scuole, centri commerciali. Forte dell’esperienza maturata nel mondo della ceramica Mapei propone inoltre MapeTherm Tile System , l’innovativo sistema per la posa di gres porcellanato sottile su pannelli isolanti.

Cresco Award – Città Sostenibili

Nell’ambito dell’Assemblea annuale ANCI, si tiene la premiazione del concorso CRESCO Award – Città Sostenibili, il Premio organizzato da Fondazione Sodalitas e ANCI per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori. Già partner lo scorso anno, Mapei riconferma anche quest’anno l’impegno dell’Azienda nell’affiancare i comuni più virtuosi. Infatti, oltre ad essere Partner del Concorso, Mapei partecipa all’iniziativa con un proprio Premio: un riconoscimento per il Comune che si propone di realizzare progetti di riqualificazione energetica coniugando tecnologia costruttiva e aspetto esteriore, in particolare nell’ambito dell’edilizia scolastica. In particolare, il Comune vincitore del Premio Mapei 2017 “Sistemi di protezione e decorazione nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici scolastici” potrà usufruire di una consulenza tecnica specialistica per valutare quali interventi tecnici ed estetici si possono attuare per ottenere le migliori performance energetiche degli edifici, in progetti di nuova costruzione o ristrutturazione. La consulenza permetterà di individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di proposta cromatica, per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità.