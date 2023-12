Unifix: così il digitale mette il turbo alle vendite

Ci sono parole che entrano spesso nelle nostre conversazioni e una di queste è indubbiamente digitalizzazione. Se ne sente parlare, a volte con entusiasmo a volte con titubanza, perché questo argomento, per quanto trattato, risulta per alcuni ancora abbastanza ostico. Ma che cosa vuol dire oggi affrontare un vero processo di digitalizzazione? Lo abbiamo chiesto a Gernot Seebacher, Ceo di Unifix, azienda altoatesina leader nel mondo delle rivendite di edilizia, ferramenta specializzata, carpenterie legno, del settore elettrico e Its.

«L’essere umano è, per sua natura, restio ai cambiamenti e tende a riproporre gli stessi modelli di comportamento in nome della tradizione e del principio secondo cui ciò che ha funzionato ieri, funziona oggi e lo farà anche domani. Accettare questo assunto significa non aver compreso che è l’innovazione l’unico vero motore in grado di guidarci verso le sfide del domani in maniera strategica e, quel che più conta, efficace», spiega il manager.

Domanda. Non c’è però il rischio che si entri in uno scenario in cui le scelte delle persone siano affidate esclusivamente a schemi prefissati?

Risposta. Al contrario. Digitalizzare non vuol dire standardizzare e appiattire i processi, ma semmai sfruttare la tecnologia disponibile per renderli a misura delle esigenze di ogni singola realtà lavorativa per la struttura organizzativa, l’equilibrio dell’impiego delle risorse, le modalità di comunicazione e molto altro, con l’obiettivo ultimo di ottenere migliori servizi per il cliente e soddisfazione per i propri dipendenti.

D. E la sua azienda come ha affrontato questa delicata fase di transizione?

R. La tensione verso il cambiamento e la ricerca di un miglioramento costante, fanno parte del Dna di Unifix. Siamo convinti, e lo dimostrano i feedback positivi di molti dei nostri oltre 5 mila clienti, che la digitalizzazione abbia prodotto nella nostra azienda almeno otto benefici sostanziali: crescita della produttività, riduzione dei costi, miglioramento dell’esperienza del cliente, aumento del controllo qualità, affinamento del processo decisionale, riduzione degli sprechi, ottimizzazione delle procedure e, non ultimo, facilitazione dei processi di interazione all’interno dei team.

D. Ma quali sono, concretamente, i passaggi chiave di questo cambiamento all’interno della vostra azienda?

R. Oltre alla naturale implementazione degli elementi di gestione software, in Unifix abbiamo affrontato questo cambiamento tecnologico ponendo la massima attenzione non solo agli aspetti digitali, ma anche a quelli umani. Per questo motivo sono stati realizzati, nella nostra sede centrale, due spazi fisici, ConsuLive e Virtual studio, dotati delle più aggiornate attrezzature, che consentono ai nostri clienti, con tutta le comodità di un’esperienza virtuale, di mantenere una relazione diretta e proattiva con l’azienda.

D. E riguardo alla formazione?

R. Per rispondere a una clientela costituita in gran parte da persone che appartengono alla generazione Z e, quindi, molto attratte dall’innovazione (il famoso effetto wow!), abbiamo realizzato un programma di augmented reality, cioè la realtà aumentata, che consente un’esperienza immersiva all’interno del nostro sistema espositivo Uniformat, visualizzandolo direttamente nel proprio punto vendita.

D. Questo processo riguarda anche il sell out?

R. L’ultima novità di casa Unifix, nata per rispondere alla sempre maggior richiesta di servizi ad alto valore aggiunto, è la creazione di Unifix Shop System, che attraverso lo sviluppo di un’app personalizzata e di un sistema di locker installati presso la sede dei partner, consente loro di offrire ai propri clienti un servizio efficiente e h24, senza il bisogno dell’impiego di personale aggiuntivo.

D. Quindi, sintetizzando, possiamo dire che oggi la digitalizzazione, può essere una grande opportunità di crescita per le aziende?

R. Indubbiamente sì. Anzi, vorrei spingermi oltre: più che di opportunità, sarebbe corretto parlare di necessità. La digitalizzazione non deve essere vista come un’innovazione fine a sé stessa, quanto come un mezzo dalle incredibili potenzialità che, se ben utilizzato, ci permetterà di essere ancora più vicini alle esigenze del cliente.