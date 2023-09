Speciale Porte: la blindata Nuova Elegance di Torterolo & Re

Nel design degli ambienti interni un ruolo da protagonista è giocato dagli elementi di chiusura, come le porte blindate, che rappresentano il primo punto di separazione tra il mondo della casa e lo spazio esterno.

Grazie alle sue linee sobrie e alle superfici complanari con parete o telaio, su cui lo sguardo

scorre senza essere distratto da cerniere o scalini, la nuova porta blindata Nuova Elegance di Torterolo & Re esprime le tendenze attuali dell’architettura.

Questa soluzione offre un elevato livello di sicurezza, garantito da una struttura estremamente robusta in doppia lamiera di acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni, due deviatori laterali a due perni posti in alto e in basso, nonché dalla piastra anti-trapano a protezione della serratura.

Nuova Elegance di Torterolo & Re è in prima linea anche sul fronte dell’isolamento termico ed acustico, grazie alla coibentazione interna in lana di roccia e al pannello isolante posto sotto il rivestimento esterno. L’anta è dotata di tre grandi rostri fissi in acciaio saldati alla lamiera esterna e di due robuste cerniere a scomparsa, che si inseriscono nel telaio alla chiusura, lasciando il lato interno dell’anta libero da ogni ingombro.

Nelle diverse configurazioni di posa Nuova Elegance può avere il pannello complanare con il telaio o con i coprifili, oppure può essere installata con la sola anta a vista perfettamente complanare con il muro.

Completano l’offerta sistemi di chiusura di ultima generazione a cilindro o con elettroniche motorizzate, gestibili tramite tastiera transponder o app.

Torterolo & Re progetta e produce dal 1964 serramenti blindati per proteggere e personalizzare ogni accesso: la vasta gamma di prodotti tecnologicamente avanzati è frutto della continua innovazione nei processi industriali, sempre coniugando sicurezza, design e massimo rispetto per l’ambiente.