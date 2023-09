Speciale Porte: AIP, ora apriamo anche ai rivenditori edili

Ai piedi del Monviso da oltre 40 anni nascono le porte per interni firmate AIP (Artigiani Italiani Porte). La storia di AIP comincia, come spesso accade, con un’intuizione: l’idea di dedicarsi alla produzione di porte per interni, infatti, viene ad Adriano Aimar, storico titolare di AIP, nell’agosto del 1979.

Si comincia con un mercato molto locale, ma già nel 1983 arriva il battesimo commerciale su scala nazionale, con la partecipazione di AIP al Saie di Bologna che proietta l’azienda nel panorama italiano dei serramenti per interni. In seguito, AIP acquisisce la certificazione di qualità Iso 9001:2000 e nasce il nuovo impianto per la bordatura delle ante. Nel 2023 nasce AIP Tech, il marchio dedicato alle porte tecniche e porte Rei.

L’offerta AIP è sempre stata al passo con i tempi e dallo stabilimento di Barge, in provincia di Cuneo, escono ogni giorno prodotti pronti per arricchire di classe e design le abitazioni di tutta Italia. Questo è reso possibile grazie alla passione per la qualità all’esperienza acquisita sul campo e alla professionalità e competenza degli addetti che operano in azienda.

La forza del Gruppo AIP la ritroviamo senza dubbio anche nella partnership con Stark porte blindate. Attraverso le tre famiglie di porte interne firmate AIP Sololegno, Visioni e Trix troviamo il design, la qualità e l’eccellenza del made in Italy, mentre Stark riguarda tutto ciò che concerne la sicurezza, dalle porte blindate alle grate.

A completare l’offerta c’è la nuova linea di porte tecniche, le porte taglia fuoco Rei30 e Rei60 sono dedicate a chi, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti, vuole unire funzionalità tecnica e un’estetica gradevole e dalle più diverse soluzioni.

AIP si apre ai rivenditori edili

Recentemente AIP sta entrando anche nel canale dei rivenditori di materiali per edilizia e a Marco Grussu, responsabile marketing dell’azienda abbiamo chiesto di illustrarci questa scelta.

«Siamo nuovi nel punto vendita edile, negli ultimi anni ci siamo entrati pur conservando i nostri rivenditori tipici, ovvero i rivenditori di serramenti e porte interne. Un canale in più, quello edile, che rappresenta una crescita reale e potenziale per AIP perché quando il cliente sta facendo una ristrutturazione o sta costruendo una casa nuova il primo posto che visita è il magazzino edile dove, generalmente, sceglie le finiture. Lo stesso magazzino edile si sta strutturando in questo senso aggiungendo alla sua offerta, per esempio, ceramiche e porte. Va detto che, nello stesso tempo, anche i nostri rivenditori tipici si stanno portando verso questo tipo di prodotti: parquet, ceramiche, finiture in generale. Così come molti rivenditori di ceramiche stanno inserendo nella loro offerta le porte».

Domanda. Veniamo alla produzione AIP: dalle porte in legno degli anni Ottanta a quelle in vetro di oggi?

Risposta. Negli anni Ottanta AIP comincia la produzione di porte interne in legno massiccio tanto in voga in quegli anni. Poi, agli inizi degli anni Duemila, ha implementato la produzione di porte in materiale polimerico con l’acquisizione della ex Audasso, azienda torinese che produceva porte in laminato. Inizia da qui un nuovo percorso, fatto di nuovi materiali e prodotti di design contemporaneo. Nel 2015 nasce, infatti, a completamento dell’offerta, la linea Visioni con le porte tutto vetro. Nel 2013 la Stark (che era all’interno di AIP) diventa un’azienda autonoma del Gruppo che produce portoncini blindati.

D. Quali sono i numeri di AIP oggi?

R. Il Gruppo AIP oggi ha un fatturato di circa 20 milioni di euro e impiega 70 dipendenti complessivi.

D. Quali sono i prodotti più richiesti, quali materiali e colori?

R. Ci chiedono sempre di più porte laccate, le più semplici possibili, e colori chiari, anche porte in legno ma molto semplici. Diciamo che la caratteristica che accomuna tutte le richieste è la semplicità delle linee.

D. L’ultima novità inserita a catalogo?

R. L’ultimo catalogo nato in casa AIP, a novembre dello scorso anno, è Trix e riguarda le porte in materiale polimerico. Trix apre un mondo: è possibile scegliere tra linee essenziali o più ricercate, spaziare dall’uso di elementi in vetro e di inserti in alluminio. E, poi ancora, scegliere le soluzioni di aperture più adatte alle mutate esigenze della clientela oltre a ricercare funzionalità e discrezione. Spazio, infine, a finiture e colori per incontrare il gusto di tutti, dai più semplici a quelli più ricercati e innovativi.

D. I vostri rivenditori eccellenti come trattano il vostro prodotto nel punto vendita e con quali servizi?

R. I rivenditori che vendono di più sono quelli che hanno un’offerta completa e un’esposizione adeguata: porte, serramenti, e che offrono un servizio completo, dal rilevo alla posa con proprie squadre di posa formate e tecnicamente aggiornate.

D. Il 2022, anche grazie ai bonus, ha portato i fatturati del settore dell’edilizia a una crescita impareggiabile. Come sta andando il 2023 e quale risultato si aspetta a fine anno e per il 2024?

R. Per quanto concerne le porte siamo in linea con lo scorso anno, nei primi mesi dell’anno eravamo anche in crescita. Per il prossimo anno, in assenza dell’onda lunga dei bonus, la differenza la farà sicuramente il punto vendita. Noi stiamo lavorando con tutta la filiera distributiva. Con gli showroom stiamo portando avanti progetti di miglioramento delle esposizioni e per fornire loro tutte le armi vincenti per affrontare il futuro. Nel 2022 gli showroom non tenevano il prodotto porta in grande considerazione e si concentravano sulla serramentistica. Ora che i bonus sono finiti devono preparare la loro strategia ampliando la vendita delle porte. Per il 2024 è prematuro fare ipotesi numeriche. Non saprei. Per ora posso dire che ci aspettiamo un 2023 in linea con il 2022.

D. Perché la clientela dovrebbe scegliere AIP rispetto alle altre aziende presenti sul mercato?

R. Il motivo è semplice, penso che sia una delle poche aziende, se non l’unica, che offre il prodotto a 360 gradi. Noi produciamo tutto internamente e abbiamo la possibilità di coordinare porte in legno, in vetro e porte blindate che altre aziende non riescono a fare. Riusciamo a dare lo stesso design su tutti i tipi di prodotto. Oltre ad avere sia porte in legno, polimeriche, in vetro e blindate, da quest’anno produciamo anche le porte tagliafuoco. Il cliente si trova per qualunque esigenza ad avere un solo interlocutore. E sono molti i nostri clienti che si rivolgono a noi per tutte le loro esigenze.

D. AIP e BigMat Cianciosi di Termoli? Lo abbiamo visitato di recente osservando una realtà decisamente spinta in fatto di qualità e design.

R. Per loro abbiamo ideato lo showroom, che sarà ridisegnato sulla nostra offerta seguendo il mood dei nostri progetti uguali per tutti: il colore delle pareti dev’essere inderogabilmente grigio (Ral 7012) una nuance che valorizza come sfondo qualunque nostra porta. A progetto realizzato forniamo gratuitamente ai rivenditori tutto il materiale di comunicazione con l’intento di farli crescere e migliorare l’esposizione.

AIP Porte in vetro, blindate o hi-tech

Visioni, le porte tutto vetro e vetro alluminio. Ricerca, qualità, passione ed esperienza. Sono queste le anime che hanno dato vita alla gamma di porte Visioni, con cui AIP, leader nelle realizzazioni in legno, si è aperta al vetro. Proprio come questo materiale, nato dalla solidificazione di materia liquida, anche l’idea di dedicarsi a queste produzioni si è consolidata nel tempo, fino a prendere corpo in sette collezioni: Trasparenza, Linea, Natura, Motivi, Tendenza, Riflesso e Incontro. Ciascuna sviluppa concetti differenti, ma tra loro complementari, con lo spirito di valorizzare le molte proprietà del vetro e di adattarle all’evoluzione del design contemporaneo.

Sololegno. «La parola del legno non è uniforme, è una polifonia di rumori ardenti che hanno come diapason le foglie mosse dal vento». In questi versi della poetessa Alda Merini è contenuta l’essenza di un elemento che in natura comunica tutto il suo calore e la sua gentilezza. Le porte Sololegno sono pronte a dimostrare, recita il catalogo AIP, che nella vita nulla è impossibile se si hanno salde radici, tronchi robusti e rami che sognano di accarezzare il cielo.

Trix. Sette collezioni, tre tutte nuove e originali, per una linea di porte Trix, che oggi si presenta ancora più ricca e varia, pronta a soddisfare sempre meglio ogni bisogno in ogni spazio. Grafix, Klax, Relex, Xline, Vertis, Xtipe e Neos sono i nomi che compongono la vasta offerta di modelli, ma dietro ciascuno si nasconde un mondo fatto di ricerca

e passione. È possibile scegliere tra linee essenziali o più ricercate, spaziare dall’uso di elementi in vetro e di inserti in alluminio. E poi ancora scegliere le soluzioni di aperture più adatte alle mutate esigenze della clientela oltre a ricercare funzionalità e discrezione. Spazio, infine, a finiture e colori dalle mille sfumature per incontrare il gusto di tutti, dai più semplici a quelli più ricercati e innovativi.

Futura. Se il cliente sta valutando di cambiare l’aspetto di casa partendo dalle porte e cerca un design semplice e lineare in grado di durare nel tempo con la garanzia di tempi stretti e di un prodotto qualità, AIP ha creato la collezione di porte Futura che vanta un’ampia varietà di finiture, superfici materiche dal piacevole impatto sensoriale, linee sobrie ed eleganti adatte a ogni ambiente.

Le maniglie. AIP ha creato un catalogo dedicato esclusivamente alle maniglie che accompagna il cliente nella creazione di infinite possibilità di coordinati.

AIPTech. Le porte tecniche AIP sono progettate per essere in perfetta sintonia con i diversi contesti, che sia un hotel o un edificio pubblico come scuole, uffici o imprese, sono capaci di esprimere sicurezza rispettando in tutto e per tutto la storia e le peculiarità di ogni spazio. Grazie alla personalizzazione totale del design e alla ricca dotazione di funzionalità e optional, ogni porta è progettata ad hoc dal Centro Sviluppo. Obiettivo: consegnare al cliente un prodotto unico e realizzato su misura, per rappresentare al meglio le caratteristiche di ambienti anche molto diversi tra loro.

Stark. Dal 1994 Stark produce porte blindate 100% Made in Italy, utilizzando materiali di primissima qualità. Su una superficie di 15 mila metri quadrati, attualmente in ampliamento, Stark realizza con cura sartoriale svariati modelli di porte blindate grazie all’ausilio di macchinari all’avanguardia e all’alta professionalità della forza lavoro. Nascono, così, prodotti su misura e totalmente certificati: antieffrazione (classi 4, 3 e 2), isolamento acustico, isolamento termico, tenuta aria, acqua e vento, ma non solo. All’affidabilità tecnica delle sue realizzazioni e di ogni componente, Stark abbina un’attenzione costante alle più̀ recenti evoluzioni del design, per fornire soluzioni adatte a ogni tipo di ambiente residenziale o professionale nei segmenti alti e medio-alti del mercato.