Speciale Laterizi: Danesi, più efficienza con la muratura armata Normablok Più S40 MA 

Efficienza energetica, sicurezza sismica ed economia nella gestione del cantiere: sono i vantaggi offerti dal sistema Normablok Più S40 MA di Danesi per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale a Ceresara (Mantova).

In linea con le richieste della committenza, il progetto dell’edificio si sviluppa in quattro volumi: due blocchi principali, con altezza di due piani fuori terra, che costituiscono la zona giorno e la zona notte, e due volumi, con altezza a un piano e coperture piane, occupati dai locali tecnici e dal garage.

L’edificio, caratterizzato da un’architettura moderna, ma contestualizzata con la zona d’intervento, è realizzato con il sistema costruttivo in muratura portante isolata Normablok Più S40 MA posta su fondazioni a platea in calcestruzzo armato. I solai d’interpiano e la copertura sono stati invece realizzati in laterocemento.

La nuova costruzione è inoltre caratterizzata da un impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, una pompa di calore aria-acqua e una caldaia a condensazione. Si è infine realizzato un sistema di ricircolo dell’aria con ventilazione meccanica controllata e un impianto fotovoltaico con potenza complessiva di 4,45 Kw. L’edificio è stato classificato in classe A2 con un valore Ep di 63,09 kWh/m² anno.

Il sistema costruttivo Normablok Più S40 MA è costituito da blocchi Poroton P800 caratterizzati da una particolare conformazione geometrica, che consente l’inserimento delle barre di armatura verticali che, unitamente a quelle longitudinali annegate nei letti di malta, conferiscono a tutta la muratura resistenza a trazione e a taglio, oltre a una aumentata capacità di dissipare energia e una maggiore resistenza alle sollecitazioni sismiche.

Il sistema offre anche elevate prestazioni di isolamento termico, grazie a polistirene espanso additivato di grafite Neopor di Basf sinterizzato direttamente all’interno dei fori. I blocchi Normablok Più S40 MA, posti in opera con l’apposita malta termica Danesi MTM10, consentono di realizzare pareti che, intonacate tradizionalmente, raggiungono una trasmittanza termica di 0,21 W/m²K, evitando la posa di un cappotto aggiuntivo a lastre. Inoltre, il guscio in laterizio protegge il polistirene contenuto nei fori, garantendone nel tempo le prestazioni.

Con uno spessore complessivo di 43 centimetri, la parete Normablok Più S40 Ma semplicemente intonacata non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale superficiale ed è in grado di assicurare ottime prestazioni di inerzia termica, assicurando quindi comfort e benessere abitativo anche nel periodo estivo.

Il sistema in muratura armata Normablok Più S40 MA consente di realizzare costruzioni sicure, resilienti e durature in tutte le zone sismiche, in maniera semplice e affidabile, per edifici di qualsiasi forma e distribuzione planimetrica, senza limiti massimi tra l’interasse dei muri, senza dover garantire il metro d’angolo agli incroci delle pareti e contenendo l’area delle pareti resistenti.

Inoltre, consente di inserire all’interno della struttura in muratura portante elementi resistenti ai soli carichi verticali, come pilastri in calcestruzzo armato o in acciaio, e consente di risparmiare sui costi di costruzione e realizzare strutture più semplici da progettare. Infine, realizza un edificio sicuro a livello sismico, termico, acustico e ambientale.