Speciale multipoint: intervista a Thomas Kerschbaumer di TopHaus

Com’è andato il 2022?

Il 2022 è andato molto bene e siamo fiduciosi anche per l’anno 2023, anche se ci aspettiamo una leggera flessione.

Come sta andando quest’anno?

Per il momento siamo soddisfatti dell’andamento, però prevediamo un rallentamento nella seconda metà dell’anno.

Quanto ha inciso il superbonus?

Il superbonus ha naturalmente avuto un impatto sul nostro fatturato e per questo ci aspettiamo in generale una leggera flessione.

Quali prospettive con il pnrr?

Ci sono alcuni grandi cantieri di infrastrutture che stanno aprendo, per cui c’è del potenziale.

La distribuzione edile cambia. Che cosa comporta per voi?

Il nostro settore da anni sta riscontrando una forte concentrazione. Per questo stiamo cercando di intensificare sempre di più la collaborazione con i nostri soci nei consorzi d’acquisto Deus e Eurobaustoff.

Quali sono le sfide?

La principale è la fidelizzazione del cliente. Vediamo che diventa sempre più importante avere più materiale disponibile a magazzino, siccome i tempi in cantiere si accorciano sempre di più. Per cui i temi sono la logistica e i processi interni.

Chi sono i vostri competitor?

Nella nostra regione attualmente non è ancora presente la Gdo e anche l’ecommerce al momento viene utilizzato solo per la minuteria.

Come vi regolate per la logistica?

Lavoriamo continuamente per ottimizzare e velocizzare la nostra logistica.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Lavoriamo costantemente per far progredire la digitalizzazione, per migliorare i processi interni e per eliminare la carta nel nostro lavoro quotidiano.

Avete iniziative dedicate alla sostenibilità?

Essendo sin dall’inizio partner CasaClima, già 15 anni fa siamo stati la prima azienda nel settore dei materiali da costruzione a soddisfare le severe condizioni e i requisiti imposti dalla stessa Agenzia in tema di qualità e impegno a favore di un operato sostenibile.

Inoltre, in veste di promotore premium, TopHaus supporta anche l’iniziativa Consapevolmente Alto Adige, il cui scopo è la sensibilizzazione delle persone sul significato della regionalità in un’epoca di crescente globalizzazione: chiunque attribuisca importanza alla tutela climatica non può fare a meno della regionalità.

Alla luce della crescente domanda di prodotti di elevata qualità abbiamo perfezionato e ampliato la nostra gamma di materiali da costruzione, offrendo articoli certificati per la bioedilizia realizzati da produttori leader in Italia e all’estero. Inoltre, all’interno del nostro reparto consulenza abbiamo un tecnico specializzato dedicato solo alla bioedilizia.

Novità per marketing e promozione?

Muovendoci prevalentemente a livello regionale in quattro sedi in Alto Adige e quattro in Trentino, anche le nostre azioni di marketing sono limitate alla nostra regione. Lavoriamo con un mix di media appropriati, sia online sia offline, per raggiungere direttamente i nostri clienti e clienti potenziali senza dispersione.

Quali zone geografiche servite?

Il nostro focus principale resta il Trentino-Alto Adige.

Quanti punti vendita avete oggi?

Abbiamo otto punti vendita, cinque con l’insegna TopHaus e tre come Ebli. Riusciamo molto bene a coprire logisticamente tutta la regione.

Come si compone la clientela?

Il nostro cliente più importante resta l’impresa edile, seguito dai carpentieri del legno e poi i pittori/cartongessisti. Poi, gli altri artigiani edili.

Quali servizi sono più richiesti?

Abbiamo un ufficio tecnico in grado di offrire una consulenza completa a 360 gradi, sia per il cliente privato sia per l’architetto e il professionista edile.

Quanto tempo destinate alla formazione?

In generale TopHaus presta molta attenzione alla formazione dei propri collaboratori. Per tenere costantemente aggiornati i nostri partner progettisti e artigiani nel 2012 abbiamo ideato TopHaus Academy.

Si tratta di un intenso programma di seminari, workshop e gite formative: il programma attuale che termina in primavera 2023 ha previsto 24 seminari e quattro gite formative. In totale sono oltre 1.200 i partecipanti coinvolti.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: TopHaus SPA

• Sito internet: www.tophaus.com

• Email: info@tophaus.com

• Sede legale: Via Julius Durst 100 – 39042 Bressanone (BZ)

• Numero punti vendita materiali edili: 5 (TopHaus) + 3 (Ebli)

• Numero showroom: 0

• Anno di fondazione: 1961

• Amministratori delegati: Alexander Gschnell, Thomas Kerschbaumer

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Deus, Eurobaustoff

• Categorie di prodotti trattate: costruzione massiccia, costruzioni in legno, tetti, costruzione a secco, colori, intonaci, massetti, isolamento termico e acustico, impermeabilizzazione, tetto verde, canalizzazione e arredo esterno

• Marchi: i marchi nazionali e internazionali più noti