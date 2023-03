Pitture Ecolora di CAP Arreghini: abbinamenti cromatici in una tavolozza

Selezionare il colore giusto negli ambienti domestici può rappresentare una vera e propria sfida. Per questo CAP Arreghini, azienda specializzata in vernici e soluzioni per la decorazione, offre una vasta scelta cromatica per gli interni, avvalendosi di una completa gamma di pitture all’acqua che garantiscono comfort abitativo, benessere e attenzione per l’uomo e per l’ambiente.

Toni di forte intensità, sfumature pastello o nuance leggere, con le pitture della linea Ecolora di CAP Arreghini le pareti diventano una tavolozza da personalizzare secondo il proprio stile e le più attuali tendenze dell’interior design, come il color blocking.

Utilizzata in moltissimi settori, come la moda e l’arte, la tecnica color block consiste nell’abbinamento cromatico di diversi pattern e colori simili, a contrasto o in variazione di un’unica nuance all’interno dello stesso ambiente o della medesima parete. Questa tecnica consente di ottenere particolari effetti visivi, rendendo divertenti, suggestivi, vivaci e del tutto personali gli ambienti di casa.

Decorare le pareti utilizzando lo stile color block non solo permette di arricchire l’abitazione con un originale tocco di colore, ma assolve anche a scopi ben specifici: esistono infatti diverse tecniche di utilizzo degli accostamenti di colore, che permettono di dividere otticamente gli spazi oppure creare punti focali su specifici elementi dell’arredamento.

Un utilizzo sapiente dei colori sulle pareti permette, inoltre, di rendere più luminosi gli ambienti, ma anche di creare giochi prospettici: le tinte più scure generano un effetto di avvicinamento della parete, al contrario le cromie più chiare oppure neutre regalano alle stanze una maggiore profondità.

Cosa c’è nella linea Ecolora di CAP Arreghini:

Absolutecap: idropittura antiriflesso per interni, superlavabile e opaca, assicura un’ottima copertura. Disponibile in una vasta selezione di tinte dal forte impatto cromatico, è ideale per ambienti domestici e professionali.

Ghiblicap: idropittura traspirante per interno, caratterizzata da basso contenuto di Voc, permette di ottenere una finitura opaca e omogenea. È disponibile in una gamma di tinte pastello e medie, che consentono di dare un tratto distintivo agli ambienti trattati.

Ecocap: idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso che assicura una finitura compatta e omogenea. È disponibile in un’ampia selezione di tinte pastello e medie, caratterizzate da un’ottima copertura ed elevata adesione. Il contenuto di Voc è prossimo allo zero.