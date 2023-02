Più efficienza all’edificio con il modulo di facciata fotovoltaico Aster

Finora limitato alle sole coperture, il fotovoltaico arriva in facciata con Aster, la soluzione brevettata frutto della collaborazione tra Dreamet e il Politecnico di Torino, che unifica un sistema di facciata ventilata e un impianto solare composto da celle fotovoltaiche.

Progettato per involucri edilizi verticali su edifici esistenti o di nuova realizzazione, Aster coniuga i vantaggi delle comuni facciate ventilate con la qualità dei rivestimenti Dreamet, azienda di Modena nata nel 2019 e specializzata nella sperimentazione e applicazione di tecnologie innovative ed ecologiche nella decorazione dei metalli.

Resistenti, sostenibili e completamente personalizzabili, i rivestimenti metallici Dreamet sono ideali in un’ottica di riqualificazione urbana.

Il modulo di facciata fotovoltaico Aster permette di sfruttare la verticalità degli edifici massimizzando la metratura disponibile per l’utilizzo del fotovoltaico, garantendo la massima resa energetica senza rinunciare all’estetica.

La geometria e la struttura a zig-zag del modulo permettono di nascondere le celle fotovoltaiche poste orizzontalmente e orientate per ottenere un perfetto irraggiamento solare, concentrando l’attenzione dell’osservatore sulla superficie metallica, decorata e personalizzabile grazie al trattamento brevettato da Dreamet che non utilizza acidi, inchiostri, laser e non ricorre a incisioni: il metallo rimane puro, poiché le uniche modifiche avvengono internamente modificando la struttura cristallografica del materiale e potenziandone anche la resistenza.

Il sistema fotovoltaico Aster permette di migliorare l’efficienza dell’edificio contenendo i consumi, riducendo le emissioni inquinanti grazie all’utilizzo in maniera ottimale delle energie rinnovabili, aumentando al contempo il valore commerciale dell’immobile sul mercato.