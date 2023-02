Isolamento termico e acustico senza demolizioni con la lastra green di Isolmant

Garantire una riqualificazione efficace delle pareti e allo stesso tempo soddisfare le esigenze di sostenibilità della progettazione e della committenza: oggi è possibile con IsolGypsum Special Super Green, la novità di 4You by Isolmant, la linea di tecnologie che combina materiali isolanti e lastre in cartongesso per creare un prodotto su misura per ogni esigenza di comfort.

IsolGypsum Special Super Green è una soluzione specifica per il risanamento termico e acustico in basso spessore delle pareti, composto da una lastra in cartongesso accoppiata a uno strato di Isolmant Special.

Entrambi gli strati hanno caratteristiche particolari: l’innovativa lastra di cartongesso possiede una percentuale di riciclato di 35%, la più alta tra quelle presenti sul mercato e, grazie alla tecnologia Activ’Air, è in grado di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell’aria degli ambienti interni.

Il polietilene, invece, è Isolmant Special Serie R Fossil Free, completamente sostenibile e proveniente da fonti rinnovabili, caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della cellulazione del polietilene.

Isolmant Special Fossil Free è certicato Iscc Plus in merito all’approccio del bilancio di massa e composto da materiale rinnovabile bio-circular.

Considerato un «salvamuro» universale, IsolGypsum Special Super Green risana le pareti sia acusticamente sia termicamente. Un’unica soluzione per una ristrutturazione globale a basso spessore, che garantisce non solo un miglioramento del potere fonoisolante della parete, ma anche un significativo efficientamento energetico dei locali.

Si utilizza a placcaggio diretto o su orditura, con specifiche colle su pareti interne, sia divisorie che perimetrali. Può essere applicato anche a soffitto.

4You by Isolmant rivoluziona il concetto di riqualificazione attraverso un approccio personalizzato alle diverse esigenze dell’utente.

Si tratta di un sistema a secco che accosta in diverse combinazioni il materiale isolante a una lastra in cartongesso: abbinate con la giusta expertise, le due parti compongono un sistema che il professionista progetta in base alle precise caratteristiche dell’intervento di isolamento da effettuare. Per un lavoro rapido e senza demolizioni, performante e sostenibile perché inalterabile nel tempo e inattaccabile dagli agenti esterni.