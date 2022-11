Joan Fontcuberta e Marazzi realizzano un maxi foto-mosaico in ceramica

L’artista visivo contemporaneo Joan Fontcuberta ha creato per il Palazzo dei Musei a Reggio Emilia un foto-mosaico in ceramica, alto 16 e largo 6 metri, un’opera d’arte pubblica permanente per la prima volta realizzata su grandi lastre in ceramica.

Composto dalla ricombinazione di 12.000 fotografie inviate dai cittadini, l’opera («Curiosa Meravigliosa») assume la forma del grande pavone conservato nella collezione Vallisneri degli stessi Musei. La produzione delle ceramiche – trenta lastre uniche a creare la grande immagine – è stata realizzata da Marazzi in stampa digitale in collaborazione diretta con Fontcuberta. Guarda il video

L’installazione della facciata ventilata dell’opera è stata affidata a Marazzi Engineering, divisione di Marazzi che supporta professionisti e imprese dallo studio di fattibilità sino al collaudo finale per la realizzazione di pareti ventilate ad alte prestazioni energetiche.

Gli involucri a parete ventilata, abbinati a soluzioni d’isolamento dalle elevate prestazioni, rappresentano uno strumento di risparmio energetico coadiuvato al miglioramento del benessere abitativo, la facile manutenibilità e una durabilità superiore ad altre soluzioni costruttive come il nuovo ancoraggio invisibile C.A.T. 1 Slim, soluzione di posa regolabile che offre performance elevate e ottimizza i trasporti grazie al peso ridotto.