Schüco Italia certificata per l’alluminio responsabile

Schüco Italia, specializzata nel settore dei serramenti in alluminio per l’involucro edilizio, è una delle prime aziende del settore ad aver ottenuto la certificazione internazionale Chain of Custody Standard dell’Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

La certificazione stabilisce una serie di requisiti per una catena di approvvigionamento responsabile della materia prima, oltre che linee guida dettagliate per l’effettiva attuazione di processi di verificabile sostenibilità, prima che l’alluminio venga immesso sul mercato.

È infatti possibile ottenere la certificazione ASI CoC solamente se anche i fornitori sono a loro volta certificati. Questo significa che l’intera supply chain dell’alluminio, dalle miniere di bauxite alle fonderie, deve dimostrare un’assunzione di responsabilità attiva per la salvaguardia del futuro del Pianeta e delle prossime generazioni.

Vengono dunque tracciate le modalità di reperimento e produzione dell’alluminio, vigilando sulla preservazione della biodiversità nei siti di estrazione, sulla garanzia di tutela degli interessi delle comunità locali e sull‘impiego di energie rinnovabili nella lavorazione dell’alluminio stesso.

«La ricerca di un’architettura sostenibile che assegni agli aspetti socio-ambientali la stessa importanza di aspetti economici e di performance tecniche diventa sempre più evidente. Al centro di questa tendenza vi è l’obiettivo di Schüco Italia di riuscire a supportare i suoi partner nella realizzazione di edifici per un futuro vivibile e sostenibile che mantengano il loro valore nel tempo e armonizzino le esigenze delle persone con la salvaguardia del territorio e dell’ambiente nell’interesse delle future generazioni», ha dichiarato Roberto Brovazzo, direttore generale di Schüco Italia.

A livello internazionale, il Gruppo Schüco è membro attivo dell’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) dal 2014. Con la certificazione recentemente ottenuta, l’azienda rinforza il suo ruolo di primo piano a favore di una progettazione ecosostenibile e socialmente responsabile, oltre che garanzia di qualità.

Optare per i serramenti in alluminio significa privilegiare un materiale riciclabile che garantisce durabilità nel tempo. Le soluzioni in alluminio Schüco soddisfano i criteri essenziali della sostenibilità ambientale e vengono pertanto scelte anche in tutti quei progetti che mirano all’ottenimento delle certificazioni Breeam o Leed.