Il Pnrr e il superbonus danno ancora una spinta, ma non possono durare in eterno. Le aziende devono fare un passo alla volta all’interno di una gerarchia di azioni per focalizzare di più il ruolo della distribuzione come sistema integrato di servizi

Questo contenuto è riservato agli ABBONATI Un Giorno Solo 1 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un giorno! Registrati Un Mese 3,99 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un mese! Registrati Sei già abbonato? Fai il login qui sotto! Nome Utente: Password: