Cersaie 2022: le novità selezionate da YouTrade

Dopo alcune anticipazioni di prodotto presentate in anteprima, YouTrade ha selezionato alcune tra le più recenti novità presentate dalle aziende al Cersaie 2022 nel mondo della ceramica, dei rivestimenti e del bagno.

CERAMICA E RIVESTIMENTI

Lea Ceramiche

Pigmenti, design Ferruccio Laviani

Dall’ocra, alla terra, passando a colori più freddi, come il verde e il blu, fino ai neutri e i grigi. Pigmenti prevede 12 nuance contemporanee realizzate attraverso una struttura fine di pigmenti stratificati che esaltano il valore materico delle lastre in Slimtech 3plus di soli 3,5 mm di spessore. Le lastre ultrasottili diventano una seconda pelle ceramica che può addirittura essere curvata e rivestire non solo pareti interne ed esterne, ma anche arredi e volumi architettonici. I colori sono pensati per essere facilmente combinati tra loro, oltre che alle altre collezioni del brand, così da consentire massima libertà espressiva e personalizzazione.

Casalgrande Padana

City Collection, design Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)

Una nuova collezione di piastrelle in ceramica da utilizzare in sostituzione alla pietra o al cemento ispirata a quattro metropoli: New York, Londra, Hong Kong e Shanghai. Da lontano, sembrano superfici a grana fine con delle sottili variazioni di trama e colore; da vicino è possibile distinguere i modelli geometrici che creano questo particolare effetto. The City Collection è realizzata nel formato 60×120 con finitura naturale.

Iris Ceramica

Bottega d’Arte

Bottega d’Arte è un progetto dedicato ai rivestimenti di alta gamma in pasta rossa nei quali riecheggia il lavoro manuale dell’artigianato. Cinque le finiture proposte in un unico formato 15x15cm: TerreLustrate, TerreLucide, TerreCotte, TerreCotte Oro e TerreLucide Oro. La palette colori abbraccia tre grandi famiglie cromatiche: naturale e satinata; lucida e riflettente; lustrata ricca di riflessi iridescenti madreperlacei.

Ceramiche Piemme

Homey

Una nuova collezione in grès porcellanato dai colori caldi e con sfumature tono su tono per disegnare ogni tipo di ambiente. Texture morbide e omogenee oppure strutture geometriche in 3D a mattoncino sono disponibili in versione naturale o con una smaltatura ancora più lucida, per valorizzare le tonalità piene.

Gardenia Orchidea

Slabs

Marmi scenografici e tecnologie avanzate contraddistinguono la collezione-contenitore incentrata sulle grandi lastre 160×320 a spessore 6, 12 e 20 mm che raccoglie le riproduzioni iperrealiste di marmi, pietre e cementi e metalli per la progettazione di spazi residenziali, pubblici e commerciali.

Ceramica Del Conca

Deco Studio

Jungle, Wildflower, Buttercup e Damascus sono le nuove proposte decorative della collezione di grande effetto scenico per rivestire spazi interni. Fortemente scenografica, permette di superare i limiti della carta da parati, consentendone l’applicazione anche su superfici altrimenti difficilmente personalizzabili, come le scale o piccoli spazi. Disponibili in un unico formato 60×120, rettificato per pose sia verticali che orizzontali.

Ceramiche Keope

Percorsi Frame

La nuova collezione arricchisce la famiglia di effetti pietra dell’azienda. Materica e di carattere, riproduce fedelmente le venature, i riflessi e le sfumature presenti in natura ed è disponibile nei formati: 30×60, 60×60 e 60×120 (questi ultimi anche nel format K2 per esterni). Attraverso la perfetta abbinabilità di finiture e formati, la serie è in grado di garantire uno punto d’incontro tra ambienti esterni ed interni, conferendo continuità estetica ai progetti sia residenziali sia commerciali.

VitrA

CobbleMix

Ispirate alla pavimentazione delle strade cittadine, le piastrelle CobbleMix System esprimendo la volontà di creare un design senza confini attraverso una continuità estetica tra indoor e outdoor. Disponibile in una vasta gamma di formati, che consentono diverse opzioni di piastrellatura, e tonalità di colore calde e fredde.

Fap Ceramiche

Ylico

Nuova collezione effetto cemento capace di trasferire sulla ceramica la matericità e gli effetti delle superfici vissute, per veicolare un nuovo concetto di eleganza imperfetta.

Una gamma completa di Wall Tiles & Gres porcellanato che si articola in una moltitudine di formati, colori e decorazioni, capaci di coniugare estetica ed elevate performance.

Ceramiche Atlas Concorde

Marvel

Il progetto di pavimenti in gres porcellanato e rivestimenti coordinati effetto marmo si amplia con continue reinterpretazioni del materiale naturale in chiave moderna. Tre le nuove collezioni lanciate per Cersaie: Marvel X che esplora le sfumature classiche del bianco, del grigio e del perla; Marvel Gala, ispirata alla bellezza delle pietre; Marvel Travertine ispirata al travertino.

Edimax Astor Ceramiche

Shizen

Naturale è l’effetto ceramico del legno che domina Shizen che esalta le fibre e i colori della superficie mantenendosi rispettosa della naturalezza dell’origine ispirativa. Versatile nella destinazione, si conforma perfettamente ad ambienti classici e moderni.

Ceramiche Supergres

Elite Purity of Marble

Il progetto nasce dalla selezione e dalla riproduzione di diversi marmi, particolarmente pregiati e rari in natura, interpretati con realismo e cura del dettaglio. La collezione è composta da tre marmi dallo spiccato carattere: Eden, Patagonia e Green Calacatta. Disponibile nelle finiture lucide e naturale, nei formati 20×278, 120×120, 75×150, 75×75.

Ceramica Verde 1999

Art Wood

Una superficie ceramica dedicata al rovere. La superficie in gres porcellanato riporta la piacevole irregolarità del disegno delle venature, apprezzabile anche al tatto. Il tipico formato a doga, proposto nei formati 20×120 e 30×120, rende ancora più realistica la bellezza naturale della superficie lignea.

Laminam

IN-Side Terre

Con Terra di Matera, Terra di Saturnia e Terra di Pompei della Collezione IN-SIDE Laminam ragiona su un gradiente di colori morbidi e tenui, dalle texture perfettamente abbinabili. La tavolozza dei colori vira dal beige-avorio, al taupe grigio, al marrone caldo con intrusioni chiare color champagne.

Ceramiche Refin

Canal Grande

Ispirata alla cultura nautica di Venezia, la collezione riproduce il mogano, materiale tradizionalmente impiegato per la costruzione di barche, motoscafi e dei famosi taxi lagunari, sintetizzandone le peculiarità su lastre in ceramica. La grafica si distingue per le linee parallele ma non uniformi, che creano un effetto mosso e conferiscono una spiccata intensità. Due sono le finiture proposte: Lucido, che riflette la luce e accentua la profondità, e Soft che attenua i contrasti e restituisce un risultato visivo più moderno. Completano la serie due proposte decorative: il geometrico Club, impreziosito da inserti metallici, e il mosaico Onda dall’elegante stile retrò.

Cir Ceramiche

Tadelakt

La creatività di Cir intreccia il tema del viaggio nei colori, decori e tracce ispirative di luoghi e culture fissati indelebilmente nella materia ceramica. Come le superfici Tadelakt, lo stesso nome dell’intonaco marocchino dal piacevole effetto estetico artigianale. Atmosfere esotiche, colori intensi e pattern decorativi che ispirano spazi dalla personalità eclettica.

Tecnografica

Metal

Metal è una carta da parati vinilica dall’effetto metallizzato che esalta i colori come oro, argento e rame, e rende particolarmente brillanti i colori accesi e saturi. Grazie alla lamina d’argento che riveste tutta la superficie, quando viene colpita dalla luce restituisce riflessi cangianti. Inoltre, la speciale goffratura ad effetto tessuto rende questa finitura molto elegante e adatta ad ogni tipo di ambiente, sia residenziale che commerciale.

BAGNO

Arbi Areddobagno

Icon

Arbi Arredobagno implementa il programma Ibra Showers con il nuovo box doccia Icon con vetro da 8 mm. Ad angolo, a parete o a nicchia, il nuovo modello si presta a numerose configurazioni che prevedono soluzioni walk-in, a porte battenti o scorrevoli di diverse misure, tutte customizzabili. Caratterizzano il box doccia la maniglia Beak di serie, fissata sul profilo in alluminio, o l’alternativa Ti saldata direttamente sul vetro. Oltre ai classici Brill e Nero, Arbi offre la possibilità di personalizzare profili, cerniere, aletta e braccetto con le colorazioni Special, disponibili nelle nuove nuance Inox spazzolato, Bronzo, Oro spazzolato, Rame e Rodio Lucido.

Axa

Legacy

Legacy reinterpreta in chiave moderna le forme classiche del lavabo in ceramica, con un bacino di forma rettangolare dagli angoli smussati disponibile in tre differenti larghezze (60, 80 e 100 x 45 cm di profondità) e un’altezza di 12 cm. Il lavandino si appoggia delicatamente a una struttura metallica nera corredata da un cassetto contenitore laccato nei colori Verde, Avio e Moka e dal profilo a gola. È possibile abbinare le tre laccature matt dei mobili alle nove tonalità del lavabo (quattro matt e cinque lucide).

Progetto Group

Strip, design by Bruna Rapisarda

Un sistema lineare che nasce da una barra in alluminio illuminata, disponibile in varie dimensioni, che funge da supporto per tutti i complementi: specchi, mensole, ganci e oggetti d’uso quotidiano. La collezione è modulabile e versatile, può essere composta in maniera originale sia per quanto riguarda le funzioni sia per quanto riguarda finiture e colori.

Duka

Colour Up Your Life natura 4000 e libero 4000

Con la nuova proposta Colour Up Your Life, alcune cabine doccia delle linee natura 4000 e libero 4000 portano il colore nell’ambiente bagno, trasformandosi in elementi dall’appeal ancora più contemporaneo. I profili, le maniglie, le cerniere e altre componenti strutturali si trasformano in eleganti dettagli decorativi grazie alle nuove e brillanti finiture metalliche copper pearl, brass pearl e black pearl.La varietà dei sistemi di apertura, le diverse finiture del vetro e le molteplici modalità di installazione permettono di rispondere alle differenti esigenze abitative e gusti individuali.

Aquabella

Delia

Semi-totem con vasca profonda e capiente con piletta integrata, il nuovo lavabo cattura lo sguardo grazie al particolare rilievo plissettato sulla parte inferiore. Disponibile nella versione sospesa e da appoggio in 2 mila colori, Delia è realizzato in Akron materiale che unisce le qualità del poliuretano alle cariche minerali.La texture offre una consistenza uniforme e microtexturizzata per una piacevole sensazione tattile.