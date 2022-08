Mapei lancia la nuova linea di primer acrilici Eco Prim T

Mapei lancia la nuova gamma Eco Prim T, linea polivalente di primer acrilici perfetti per iniziare al meglio i lavori di posa, assicurando alte performance, tempi di asciugamento rapidi e massima facilità di posa.

Tutti i nuovi primer della linea Eco Prim T sono formulati con resine acriliche in dispersione acquosa. Sono praticamente inodori, di semplice lavorazione e offrono ottime caratteristiche di adesione, resistenza all’acqua e all’invecchiamento. Inoltre presentano le più basse emissioni di VOC.

Eco Prim T Easy, Pro e Plus si presentano sotto forma di lattice di colore azzurro. I tre primer, pronti all’uso e di facile applicazione tramite pennello o rullo, sono promotori di adesione, isolanti tra gesso e cemento, fissativi della polvere, regolatori d’assorbimento del supporto, e possono essere usati a parete e a pavimento.

Eco Prim T Easy

Primer acrilico pronto all’uso, da utilizzare su supporti assorbenti prima dell’applicazione di rasature o come primer prima dell’applicazione di adesivi cementizi o in dispersione.

Eco Prim T Pro

Primer acrilico multiuso per massetti, supporti assorbenti, supporti a base gesso, ceramica e pietra naturale da utilizzare prima dell’applicazione di rasature.

Eco Prim T Plus

È un primer acrilico universale, adatto per tutti i tipi di supporti assorbenti e non assorbenti. Può essere utilizzato anche su primer impermeabilizzanti epossidici o poliuretanici qualora non sia stato effettuato lo spaglio di quarzo.