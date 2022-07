Edilfloor-Geosintex: trincee e vasche drenanti dritte in cantiere

Il gruppo Edilfloor-Geosintex è distributore in Italia degli elementi modulari per la realizzazione di trincee drenanti e vasche di laminazione realizzati dall’azienda tedesca Otto Graf, leader mondiale nell’ideazione e nello stampaggio di prodotti in materiale plastico per la gestione delle acque meteoriche.

La gamma dei blocchi, dotati delle principali certificazioni internazionali che ne attestano l’affidabilità a lungo termine, è la più ampia nel mercato e consente all’utilizzatore di trovare la soluzione più idonea per ogni sua esigenza progettuale.

Geosintex affianca il cliente offrendo un supporto completo che va dalla scelta e dal dimensionamento del sistema fino alla sua installazione.

Grazie all’elevata capacità produttiva e al supporto logistico fornito da Graf, nonché al packaging ottimizzato, i moduli vengono forniti in tempi brevi direttamente in cantiere, evitando lo stoccaggio a magazzino e minimizzando gli oneri di trasporto.

La partnership ormai decennale ha portato alla realizzazione di importanti lavori in tutto il territorio nazionale.