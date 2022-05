Nuova sede di Mapei a Roma

Mapei rafforza la presenza a Roma spostando le proprie attività in uno spazio completamente rinnovato all’Eur, che farà da centro di formazione e punto di riferimento dell’azienda per tutta l’area. La nuova sede, realizzata dallo studio di progettazione Onsitestudio, offre ai visitatori un viaggio immersivo e partecipativo nel mondo delle soluzioni per l’edilizia Mapei: dal residenziale alle grandi opere infrastrutturali, dagli interventi di ripristino alle strutture architettoniche contemporanee.

Il viaggio inizia dalla storia dell’azienda per proseguire alla scoperta delle numerose linee di prodotto, in uno showroom suddiviso per aree tematiche dove si susseguono le referenze iconiche realizzate in oltre 85 anni di storia, dal Museo Guggenheim di New York alla Torre Isozaki di Milano.

Cuore pulsante dell’edificio è il centro formativo, unico nel suo genere, che si compone di una seminar room da oltre 50 posti e uno spazio dedicato all’allestimento di scuole prodotto. Un binomio di spazi perfetto per offrire un’esperienza completa: scoprire direttamente dagli esperti le tecnologie all’avanguardia formulate nei Laboratori di Ricerca Mapei e sperimentare in prima persona come utilizzarle per rendere più semplice ed efficace il proprio lavoro e rispondere alle esigenze dei propri clienti. Un’ attività di formazione gratuita, proposta dalla Mapei Academy a progettisti, applicatori, rivenditori e imprese, tenuta dall’assistenza tecnica e dagli specialisti Mapei.

Completano la sede gli uffici operativi e dell’Assistenza Tecnica, asse portante della strategia aziendale con il compito di guidare e affiancare il cliente nelle problematiche che possono insorgere nella costruzione. Nelle aree comuni sono ricordati anche i numerosi successi dell’azienda in ambito sportivo, dal mondo del ciclismo a quello del calcio, con l’esposizione di maglie e fotografie storiche.

Mapei rafforza così la propria presenza nel Lazio dove è attiva anche con un impianto produttivo a Latina, che occupa 140 dipendenti, dedicato ai prodotti in polvere e alla colorazione di idropitture con sistema tintometrico. Attualmente nello stabilimento è in corso un progetto per la sostenibilità ambientale volto alla riduzione dei consumi energetici con interventi di revamping delle utilities e un progetto di ampliamento della superficie coperta per migliorare il servizio al cliente e la disponibilità di magazzino.