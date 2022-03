Speciale Colore: quante sfumature con la finitura decorativa Creative Morpho

ARD Raccanello continua a sperimentare le mille capacità espressive di Creative Morpho, una finitura decorativa dalla texture materica in grado di personalizzare gli arredi interni con uno stile originale ed esclusivo.

A base acqua, è una velatura dall’aspetto metallizzato, disponibile in tre varianti: con riflessi iridescenti, argentati o dorati.

Per enfatizzarne gli effetti, si consiglia l’utilizzo del fondo Creative ARDTexture, un prodotto versatile e di facile applicazione, a base di un particolare marmo di Carrara, da applicare come base colorabile.

Creative Morpho è inoltre combinabile con molti altri prodotti ARD Raccanello, azienda specializzata da oltre 50 anni in prodotti vernicianti per l’edilizia. La sua versatilità si traduce sia in stili eleganti e antichizzati, in particolare gli stucchi veneziani, sia in forme più contemporanee e minimal.

A oggi con Creative Morpho è possibile realizzare fino a 18 diversi effetti decorativi, tutti estremamente attuali e adatti a qualsiasi esigenza estetica e di interior design.

Essendo inodore, permette la vivibilità degli ambienti già poche ore dopo l’applicazione. Non è ingiallente, respinge la polvere e, conferendo spiccata idrorepellenza al supporto, conserva le superfici più pulite nel tempo. È inoltre sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.