Soluzioni chiavi in mano con Schüco Italia e Warema

Schüco Italia e Warema creano una sinergia grazie al proprio know-how, con l’obiettivo di offrire soluzioni complete, capaci di garantire il massimo benessere all’interno degli edifici residenziali o commerciali, all’insegna del comfort e del risparmio energetico. «Con Warema stiamo intraprendendo un percorso creativo congiunto per offrire a progettisti e committenti soluzioni chiavi in mano, dall’alto valore aggiunto. Ci accomunano elevati standard qualitativi e un approccio alla progettazione che tiene conto di ogni dettaglio – continua Benvin. Collaboriamo per creare proposte complete, per rispondere con sempre maggior efficacia alle richieste del mercato», spiega Francesco Benvin, responsabile marketing di Schüco Italia.

Integrabili totalmente con i serramenti e le facciate in alluminio Schüco, i sistemi di protezione solare Warema (tende a rullo dotate di teli tecnici e tende frangisole) permettono di oscurare ampie superfici vetrate, anche in caso di angoli o di facciate tutto vetro: il connubio perfetto di tecnologia e natura, in linea con le ultime tendenze dell’abitare che ricercano una visuale continua verso l’esterno, quasi penetrazione osmotica tra indoor e outdoor, collegati in modo armonico, che vede nella luce l’elemento di raccordo principale.

L’unione tra gli infissi in alluminio Schüco e le soluzioni per la schermatura Warema contribuisce alla protezione dal calore in estate e all’isolamento termico in inverno degli ambienti: design e tecnologia che ben si abbinano offrendo soluzioni complete, personalizzabili e combinabili per sfruttare al meglio la risorsa naturale del sole, allo scopo di rispondere alle più attuali istanze di rispetto ambientale, ecosostenibilità e abbattimento dei consumi.

In particolare, le tende frangisole a lamelle sagomate Warema sono perfettamente integrabili con i serramenti e le facciate Schüco, completando con eleganza e discrezione edifici dai diversi stili architettonici. Grazie ai profili con nastri di sollevamento e movimentazione in poliestere, si possono inserire senza soluzione di continuità nei cappotti isolanti, per soddisfare senza problemi le richieste sempre più esigenti in fatto di isolamento termico e possono essere installate dunque in nuove costruzioni o in ristrutturazioni, garantendo la massima flessibilità applicativa.

Una moderna soluzione di protezione dal sole, che lascia spazio alla libertà progettuale, consentendo di ricreare un’atmosfera di benessere del tutto personale. Il tutto senza trascurare il risparmio energetico grazie al bilanciamento tra illuminazione e temperatura ambiente. La schermatura dalla luce solare è modulabile attraverso la movimentazione delle lamelle sagomate: da una parte privacy e protezione sono garantite, dall’altra la luce riesce comunque a penetrare in maniera naturale, generando comfort abitativo. Lo speciale design delle lamelle e i profili guida (fune in filigrana o in combinazione guida fune/su binario) assicura stabilità anche in caso di vento.

Per ombreggiare grandi superfici vetrate Warema propone teli tecnici esterni con guida easyZIP: grazie alla bordatura sono particolarmente stabili anche in caso di vento e si integrano in modo ottimale in facciata garantendo una perfetta protezione dai raggi solari e impedendo incidenze laterali della luce.

Le tende per finestre con guida Zip Warema sono adatte all’ombreggiatura di finestre, facciate e ambienti molto luminosi. Il fissaggio della guida avviene tramite supporti per binari o direttamente sulla facciata. Lo speciale azionamento elettronico reagisce alla presenza di ostacoli e vento e garantisce un funzionamento sicuro in ogni momento. Anch’esse si abbinano con armonia a ogni tipo di costruzione e ombreggiano l’intera finestra senza fastidiose lame di luce laterali. Elevata resistenza e stabilità in caso di vento forte sono garantite dall’ingegnosa guida laterale con cerniera lampo.