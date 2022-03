La guerra non deprime solo la nostra civiltà, ma anche il business. Inutile nasconderlo: il prezzo dell’invasione dell’Ucraina lo pagherà anche l’Europa. Per l’edilizia, per esempio, si vedono già segnali preoccupanti, anche se il trend rimane per ora positivo. Insomma, come impatterà sulla distribuzione il rovinoso conflitto scatenato da Vladimir Putin? Una risposta è contenuta nell’articolo pubblicato sul nuovo numero di YouTrade.

Un argomento spinoso, ma inevitabile da affrontare per un magazine che è leader nel mondo delle rivendite di materiali per edilizia. Tra l’altro, il mercato edile tra boom da superbonus, timori di doping e insidie dettate dalla pazzia geopolitica sarà anche al centro del convegno organizzato per il 14 aprile a Villa Quaranta (Ospedaletto, Verona), di cui YouTrade anticipa gli spunti che animeranno l’evento.

La nuova pubblicazione, però, non affronta solo la guerra all’Est come tema di attualità. Un altro riguarda, purtroppo, la sicurezza: un aspetto doloroso e, spesso, colpevolmente sottovalutato (se non ignorato del tutto) nei cantieri. Eppure dispositivi, soluzioni e prodotti che possono salvare vite ed evitare incidenti non mancano. A proposito di sicurezza in cantiere: uno dei lavori con maggiori rischi, se non si adottano le protezioni previste dalle normative, riguarda quello che si svolge sul tetto. Con i giusti mezzi, invece, la riqualificazione o la costruzione di una copertura fila liscia e, soprattutto, grazie ai nuovi materiali può riservare risultati sorprendenti. Come registra un approfondimento speciale contenuto sulla rivista realizzata da Virginia Gambino Editore.

Va aggiunto che YouTrade da sempre cerca di ampliare l’orizzonte di chi opera sul mercato della distribuzione. Il nuovo numero del periodico, per esempio, ha realizzato un dossier sulle rivendite edili del Canton Ticino. Ma sulla rivista si parla anche approfonditamente di malte premiscelate, di home automation, di giardini sul tetto…

