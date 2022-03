Collare precoibentato Husky di Mefa, anche per tubazioni di piccolo diametro

Quando si devono isolare tubazioni contenenti fluidi freddi, il fissaggio non deve rappresentare un punto di debolezza nella realizzazione dell’impianto.

Nel caso in cui sia necessario garantire un fissaggio professionale e un ottimale isolamento termico anche per tubazioni aventi diametro molto piccolo (come ad esempio le tubazioni utilizzate negli impianti di condizionamento dell’aria o nei banchi refrigerati), Mefa ha messo a punto il collare Husky Type II-13, per diametri da 6 mm a 168,3 mm, che previene in modo sicuro la formazione di condensa in prossimità del collare ed è di facile installazione in impianti di refrigerazione, condizionamento e acqua potabile.

Il collare è composto da una fascetta metallica esterna e da un inserto interno in poliuretano PU e viene fornito pre-assemblato.

L’ottima resistenza alla pressione indotta dal carico agente sull’inserto isolante fa sì che su di esso non si venga a creare alcuna deformazione. Inoltre, poiché il collare precoibentato è progettato in modo che la fascetta metallica del collare stesso si trovi all’esterno dell’elemento isolante, la continuità dell’isolamento non viene interrotta in alcun punto lungo la tubazione, neppure in corrispondenza del punto di sostegno del collare (nottolino filettato di connessione). Pertanto il rischio di ponti termici è escluso. La guaina in PVC con striscia sovrapposta autoadesiva funge da barriera al vapore.

Quando il collare precoibentato è chiuso, le superfici di collegamento dei semigusci isolanti sono sigillate mediante un inserto in gomma sintetica. Attraverso questo elemento si garantisce la compensazione della tolleranza sul diametro, in modo che il collare Husky sia adatto per diametri di tubazioni piccole da 6 a 8 mm. Non è necessario incollare l’elemento isolante al tubo.

Grazie alla presenza della gomma sulle due facce laterali dell‘inserto isolante, il collare Husky Type II-13 può essere incollato, facilmente e saldamente, all’isolante standard in gomma presente sulle tubazioni.

Oltre al collare Husky Tipo II-13, Mefa propone altre due tipologie a seconda della dimensione del tubo (in acciaio, rame, plastica): da 10,0mm a 355,6mm → Husky Tipo IV-19 e da 17,2mm a 355,6mm → Husky Tipo VI-32.