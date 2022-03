Cantiere pulito con l’aspirapolvere per edilizia iPulse, distribuito da Reit

Da oltre cinquant’anni distributore italiano di utensili manuali delle principali aziende del settore, la padovana Reit nel tempo è diventata un’organizzazione capace di garantire prodotti di qualità comprovata con le migliori proposte disponibili sul mercato.

È il caso di iPulse, l’ultima novità dell’azienda tedesca Starmix: un aspirapolvere per l’edilizia caratterizzato da un avanzato sistema di pulizia automatica dei filtri, che utilizza elettromagneti ad alte prestazioni, in grado di rimuovere anche le polveri più insidiose e compatte, come quella di gesso.

Fornito con una ricca e completa dotazione di accessori e vani porta oggetti, Starmix iPulse permette all’utilizzatore di poter completare con estrema rapidità ogni tipo di intervento in assoluta sicurezza.

Un sistema elettronico intelligente utilizza sensori per misurare costantemente lo stato di intasamento dei filtri. Quando il flusso d’aria scende al di sotto del valore minimo previsto, il sistema scollega uno dei due filtri a cartuccia dall’aspirazione. Non appena il primo filtro viene ripulito, il flusso d’aspirazione viene ridirezionato, scollegato il secondo filtro e avviata la pulizia. Questo tipo di pulizia alternata garantisce all’aspirapolvere un flusso d’aria e una filtrazione costanti ed elevate, fino al riempimento del contenitore.