Finestre e ingressi più sicuri con le serrature Cisa Multitop

In un furto su tre i ladri entrano semplicemente dalla finestra. Punto debole della casa, le finestre necessitano di dispositivi che ne garantiscano la massima sicurezza. Proprio in questa direzione si inseriscono le proposte Cisa, uno dei più importanti operatori europei nel settore dei sistemi di chiusura e protezione degli accessi.

Per aumentare la sicurezza delle finestre, senza rinunciare alla semplicità di utilizzo, Cisa propone serrature specifiche per le persiane in ferro. Il catenaccio viene bloccato semplicemente alzando la maniglia della persiana, senza nessun giro di chiave.

Il dispositivo di bloccaggio antisollevamento del catenaccio centrale raggiunge il grado di sicurezza 3 della normativa europea En 12209, per una resistenza fino a 500 chilogrammi alla spinta laterale e 400 alla spinta dal basso.

Sempre per evitare il sollevamento dell’infisso, le aste di chiusura hanno una corsa di ben 25 millimetri. In caso di forzatura del catenaccio centrale le aste rimangono in presa, mentre in caso di forzatura sulla maniglia, le aste e il catenaccio restano bloccati nell’infisso, impendendo il rientro dei tre punti di chiusura.

Tra le ultime novità dell’azienda c’è la serratura motorizzata Cisa Multitop Matic, sviluppata per offrire un alto livello di sicurezza anche ai portoni d’ingresso di condomini residenziali ed edifici pubblici e commerciali.

Il dispositivo, certificato in base alla Norma Europea En14846:08, consente di chiudere la porta in sicurezza, accostando semplicemente l’anta al battente. Così facendo, il catenaccio fuoriesce automaticamente, senza bisogno di utilizzare la chiave. Per aprire dall’interno è sufficiente abbassare la maniglia: modalità che, per ragioni di sicurezza, si può disabilitare con una funzione di blocco.

Con la serratura Cisa Multitop Matic è possibile, inoltre, attivare la funzione fermo a giorno che permette di mantenere la porta sempre aperta a orari prestabiliti, con segnali acustici e visivi per indicare l’avvenuta apertura e chiusura, e l’apertura da remoto con pulsante citofonico anche quando l’uscio è chiuso.

Nella versione Exit per porte antipanico, Cisa Multitop Matic unisce unisce il vantaggio della chiusura automatica in sicurezza a quello dell’apertura rapida in caso di emergenza.