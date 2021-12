Una nuova gamma di finiture per le finestre da tetto Fakro

Cinque nuove colorazioni per le finestre da tetto Fakro che valorizzano l’estetica del legno e permettono di armonizzare il serramento con la stanza e gli arredi.

Alle classiche finiture del telaio interno, in vernice ecologica trasparente o bianca e in vernice poliuretanica bianca, l’azienda affianca le colorazioni, disponibili su richiesta, Light Oak, Teak, Afromosia, Mahogany e Walnut.

La nuova gamma comprende tonalità calde, fredde, chiare e scure, che valorizzano il colore naturale del legno in qualsiasi contesto e arricchiscono la mansarda di un elemento decorativo di carattere. Le nuances proposte, infatti, permettono sia una maggiore versatilità al serramento che una più ampia possibilità di personalizzazione degli ambienti sottotetto.

Per la realizzazione delle sue finestre da tetto, Fakro sceglie legno di pino di prima scelta, incollandolo a strati e impregnandolo sottovuoto per una migliore resistenza contro la comparsa di muffa. Le finiture superficiali proposte sono studiate per proteggere l’infisso e le naturali caratteristiche del legno, assicurandone la maggiore durata nel tempo.