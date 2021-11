Manutenzione stradale con Betonroad e Betonrapid di Gras Calce

Betonroad e Betonrapid sono i betoncini predosati Gras Calce studiati per velocizzare i lavori di manutenzione stradale che assicurano la rapida riapertura della strada al traffico veicolare e il veloce avanzamento del cantiere.

Betonroad

Betoncino predosato fibrato ad alta resistenza, a ritiro compensato e a rapido indurimento per il fissaggio di chiusini e caditoie stradali. Composto da leganti idraulici ad elevate resistenze, filler, sabbie silicee 0-4 mm, fibre strutturali e additivi specifici, Betonroad è ideale per il fissaggio, livellamento e finitura (anche in pendenza) di chiusini, caditoie, griglie, bocche di lupo, pozzetti, botole, canalette di scolo, griglie sul lato strada.

Utilizzabile anche per il ripristino di porzioni di pavimentazioni stradali e industriali in calcestruzzo; il fissaggio di cartelli stradali, pubblicitari, pali di linee elettriche e telefoniche, arredi urbani in genere; recinzioni, guardrail, barriere di protezione, opere stradali in genere.

I PLUS

• Alta resistenza Rc ≥ 50 N/mm2.

• Elevata durabilità (resistente al gelo/disgelo, ai sali disgelanti e ai cloruri).

• Rapida carrabilità e riapertura al traffico (2 ore).

• Ritiro compesato

• Fibrato

• Colore grigio scuro/nero, simile all’asfalto

• Veloce indurimento anche a basse temperature

• Doppia lavorabilità, consistenza tixotropica e fluida

• Utilizzabile anche in pendenza

• sicuro e certificato CE (UNI EN 1504-3, classe R4)

• Conforme ai requisiti tecnici richiesti da UNI/TR 11256.

• prenotato, sacco “ermetico” stoccabile anche in esterno e pulito nelle fasi di movimentazione e impiego.

Betonrapid

Betoncino predosato a rapida presa e indurimento composto da aggregato siliceo (0/10), legante cementizio, fibre. Ideale per sistemazione di manufatti “carrabili” in tempi brevi (chiusini, caditoie, pozzetti, …), manufatti e getti in genere da scasserare a breve, anche “faccia a vista” (muri di recinzione, parapetti, …)., manufatti a rapido indurimento ed elevata resistenza, mnufatti con ritiro molto ridotto, manufatti poco permeabili, inghisaggi in genere (industriali, civili, ecc.).

I PLUS

• Rapido indurimento

• Si scasserà dopo 1 ora

• Multiuso e per tutte le stagioni

• Ottimo tempo di lavorabilità, molto fluido

• Perfetto per manufatti “faccia a vista”

• Ideale per lavori stradali