Bacchi al vertice di Hansgrohe Italia

Paolo Bacchi assume il ruolo di amministratore delegato di Hansgrohe Italia, specializzato nell’industria del bagno e della cucina. Classe 1975, originario di Città di Castello in Umbria, Paolo Bacchi, vanta oltre vent’anni di esperienza professionale, di cui gli ultimi 14 anni trascorsi in Hansgrohe Italia, dove è entrato nel 2008 come responsabile Area Manager per il Centro Italia. Negli anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino alla nomina di direttore vendite. Negli ultimi an

ni Bacchi ha avuto un ruolo attivo e chiave nella progettazione dei nuovi processi organizzativi e strategici, che hanno visto Hansgrohe Italia protagonista. Il suo intervento è stato particolarmente rilevante nella creazione delle business unit dedicate ai canali Do It Yourself e Global Project: una struttura di fondamentale importanza per rafforzare la partnership con i clienti.

“In questi anni ho avuto il privilegio di contribuire alla crescita di Hansgrohe in Italia e sono grato al Gruppo per la fiducia dimostrata nei miei confronti permettendomi oggi di guidare la filiale” è il commento di Bacchi. “Guardando al futuro posso affermare che continuerò a puntare su una crescita sostenibile per entrambi i marchi Axor e hansgrohe potenziando i canali distributivi, la forza vendite e l’autorevolezza del brand per rendere Hansgrohe Italia un partner commerciale ancora più presente e riconosciuto sul mercato”.