Oltre mille rivenditori associati, compresi gli affiliati, e quasi 1.500 punti vendita con quasi 600 showroom: gruppi e consorzirappresentano un giro d’affari stimato di 2,86 miliardi di euro, con un fatturato medio per singolo punto vendita pari a 1,9 milioni. Ed è questo segmento di mercato che il numero speciale di YouTrade, come ogni anno, ha messo sotto la lente per scoprire trend, risultati, prospettive. Oltre a qualche punto debole.

Schede, interviste, analisi del business di questi big della distribuzione edile sono contenuti certamente interessanti per chiunque lavori nel settore. Ma sono soprattutto uno strumento necessario se sono letti nella giusta chiave: perché è proprio sulle sinergie tra le tantissime piccole e micro imprese che popolano il settore del commercio edile che si giocherà nei prossimi anni la partita decisiva. Insomma, il dossier dedicato ai gruppi e consorzi di YouTrade (che non a caso è la rivista leader del settore) è imperdibile per chiunque faccia perte della filiera dell’edilizia.

Il nuovo maxi numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore (250 pagine), però, contiene anche molto altro. Per esempio, dati, numeri e tabelle anticipati nel webinar di metà mese e che riguardano la congiuntura dell’economia e del mercato delle costruzioni in particolare. Il Centro Studi YouTrade riporta sulla pagine del periodico la fotografia della stato di salute (buona, per fortuna) del settore e, in prospettiva, l’evoluzione prevista per i prossimi mesi.

Ancora: sul nuovo numero di YouTrade troverete due importanti approfondimenti. Il primo riguarda il mondo del laterizio, che a dispetto di un calo generalizzato di volumi riesce a crescere nelle nicchie di prodotti performanti. Il secondo, invece, si apre sul mondo delle porte, un altro segmento di mercato che dopo secoli (è il caso di dirlo) di tradizionale riproposizione conosce un rinnovamento radicale, frutto dei nuovi materiali, della tecnologia digitale e del design.

Tanti motivi, insomma, per non perdere questo numero speciale di YouTrade: abbonati ora!