BIM per i produttori di componenti per l’edilizia: corso gratuito su BIMReL

Architetti e ingegneri di tutto il mondo si affidano a BIMReL per reperire i prodotti standard normati UNI11337 per i propri progetti italiani.

One Team, società informatica che propone soluzioni hardware, software e servizi di consulenza, mette a disposizione un piano di formazione gratuito in materia di BIM 4 Manufacturing.

Il corso offre tutte le informazioni per consentire ai produttori di pubblicare oggetti BIM su BIMReL, il portale di riferimento del mondo delle costruzioni. Inoltre, a tutti i partecipanti al training, verranno fornite le indicazioni necessarie per poter aprire gratuitamente il proprio spazio Cloud su BIMReL, dove posizionare il proprio catalogo digitale BIM, corredato dalla pagina aziendale.

In collaborazione con il Politecnico di Milano e TraceParts, il corso si sviluppa nell’arco di due giornate (dalle 10,30 alle 12) il 5 e l’8 luglio secondo il seguente calendario

1° TRAINING AGENDA

5 luglio 2021 10.30-12.00

BIM per i produttori di componenti per l’edilizia: perché conviene e come fare per adottarlo.

Acquisire competenze e mantenere il controllo del cambiamento attraverso l’opportunità di Business che il BIM offre all’azienda manifatturiera.

Claudio Barluzzi: BIM Business Coach, One Team

BIMReL

Presentazione del Portale BIMReL Ing.

Bruno Daniotti: POLIMI – Architecture, Built environment and Construction engineering, Politecnico di Milano

BIM&CO: Una repository senza rivali per generare leads qualificate in tutto il pianeta

Scopri come impostare una strategia digitale e pianificare lo sviluppo dei tuoi oggetti BIM.

Ing. Nino Mazza: Responsabile TraceParts Italia

Q&A

2° TRAINING AGENDA

8 luglio 2021 10.30-12.00

Pubblicazione e Gestione del Catalogo BIM sul portale BIMReL:

Parte 1

– Dettagli tecnici del portale BIMReL.it – Registrazione del proprio spazio Cloud sul portale BIMReL

– Tipologia e caratteristiche di un oggetto BIM Ing.

Sonia Lupica Spagnolo: Architecture, Built environment and Construction engineering, Politecnico di Milano

Parte 2

– Nozioni di upload di parti BIM e completamento delle informazioni Bim Tecniche di riferimento

– Pubblicazione e personalizzazione oggetti BIM

Ing. Nino Mazza: Responsabile TraceParts Italia

Q&A

Per iscriverti al corso BIMReL, clicca qui