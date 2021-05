Rincaro materie prime: la fiammata dei prezzi e le sfide del 2021

«Si segnalano già casi di fornitori che hanno cominciato a non rispettare i contratti, evocando cause di forza maggiore o di eccessiva onerosità. Gravissima la situazione dell’edilizia, tanto da mettere a repentaglio la regolare prosecuzione dei cantieri già aperti. In particolare, sul fronte della committenza pubblica, proprio mentre si stanno facendo grandi sforzi per accelerare sulla realizzazione delle infrastrutture, i contratti già aggiudicati in molti casi non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di arrivare a un blocco generalizzato degli appalti». Il grido di allarme è della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli.

