Holz Lack Advance, il nuovo impregnante a cera all’acqua di Baldini Vernici

Baldini Vernici presenta al mercato Holz Lack Advance, il nuovo impregnante a cera all’acqua applicabile sia su legno nuovo che su legno già trattato, sia per l’esterno che per l’interno.

Holz Lack Advance va ad arricchire la gamma Holz Lack di Baldini, da oltre 40 anni riferimento nel mondo dei prodotti vernicianti per legno.

Grazie alla tecnologia Micro-Tech Defense, a base di innovative resine micronizzate, l’impregnante per legno Holz Lack Advance è in grado di penetrare a fondo nelle fibre garantendo una maggiore durata nel tempo, fino a 6 anni.

Questo prodotto è l’ideale per proteggere gli oggetti in legno che si trovano all’esterno, perché è dotato di filtri UV di ultima generazione, in grado di contrastare l’azione degradante dei raggi solari. Holz Lack Advance inoltre contiene specifiche cere che rendono il legno idrorepellente e donano una finitura vellutata.

Questo prodotto inoltre è adatto anche agli ambienti interni e può essere applicato in sicurezza in quanto inodore.