Cabine doccia duka: soluzioni per ogni esigenza di spazio e design

Design, innovazione e qualità di materiali e componenti fanno delle cabine doccia duka soluzioni funzionali di grande impatto estetico, di lunga durata e sicure, per un ambiente bagno all’insegna del benessere e della bellezza. L’ampia gamma di proposte è in grado di soddisfare stili ed esigenze abitative differenti.

Cabina doccia duka Nuova stila 2000

La cabina doccia Nuova stila 2000, estendibile e componibile, offre tutte le misure standard (ad angolo, in nicchia, a tre lati o a quarto tondo) e quelle speciali, su misura, per soddisfare anche le complesse configurazioni che spesso caratterizzano i bagni contemporanei.

La nuova versione si presenta priva del profilo inferiore, per un accesso semplificato privo di barriere e una più facile pulizia grazie al miglioramento del sistema di sganciamento dell’anta.

Realizzata in vetro temperato di sicurezza da 6 mm, stila 2000 è disponibile con profili in alluminio opaco o lucido e cristallo in finitura trasparente, cincillà, nebula o serigrafia satinata centrale.

Box doccia con vetro a specchio e finiture di design

Grazie a speciali finiture, i box doccia acqua 5000, acqua R 5000 e libero 3000 di duka risaltano l’architettura degli ambienti bagno, diventando oggetti d’arredo capaci di interagire con la luce e di rendere lo spazio fluido e dinamico.

Dalle linee rigorose, le cabine doccia acqua 5000 e acqua R 5000 vengono oggi proposte anche con vetro cromato a effetto specchio. La finitura specchiata, realizzata tramite un articolato processo di cromatura sotto vuoto, per polverizzazione catodica e senza il deposito di argento o alluminio sulla superficie, non altera le caratteristiche della parete doccia, che può essere temprata e anche trattata, in maniera tale da resistere ad aloni e calcare.

La cabina walk-In libero 3000 viene invece proposta con una nuova finitura nera, dal mood più contemporaneo e metropolitano.

Soluzioni doccia walk-in salvaspazio

Per le piccole architetture la soluzione doccia libero 5000 è ora disponibile anche nella versione walk-in salvaspazio Inlab, per creare nuove configurazioni estremamente funzionali. La proposta Inlab è dotata di uno speciale sistema di apertura per cui la porta, scorrendo, scompare completamente dietro l’elemento fisso.

Lo scorrimento dell’elemento porta, che si posiziona correttamente dietro il lato fisso,

assicura un’entrata (e uscita) dalla doccia agevole e confortevole. Durante la doccia, quando l’elemento invece è chiuso, senza creare sovrapposizioni, consente una migliore protezione dagli spruzzi d’acqua.

libero 5000 Inlab, con vetro di sicurezza da 8 mm, è dotata del sistema ACS, automatic close & stop, grazie al quale, con un semplice gesto, l’elemento porta scorre gradualmente fino alla completa apertura e chiusura della cabina.

libero 5000 Inlab presenta tre diverse possibilità di installazione: con profilo a parete, senza profilo – soluzione a tutto vetro, con elementi di fissaggio a parete – e con profilo integrato nella parete. Inoltre, le differenti finiture del vetro di libero 5000 Inlab, dal trasparente al satinato, dal cromato con effetto specchio al serigrafato, rendono possibile le più svariate personalizzazioni dello spazio bagno.

Nuovi modelli doccia gallery 3000

duka presenta nuovi modelli doccia della sua iconica collezione gallery 3000: le cerniere sono fissate direttamente su vetro tramite incollaggio a raggi UV che evita l’utilizzo di viti e quindi la foratura della lastra). Le maniglie sono ergonomiche e sicure, e l’apertura interna/esterna è agevolata e regolabile.

Tutte le cabine doccia della serie dispongono, inoltre, del sistema ‘autoclose’ integrato nelle cerniere, esente da manutenzione e del sistema anti-allagamento, realizzato con un materiale che migliora la tenuta all’acqua e resiste ancora più a lungo nel tempo, senza deformazioni o alterazioni di colore.

La nuova serie gallery 3000 presenta ora tre diverse possibilità di installazione: a parete, senza profilo e con profilo a incasso. Tutti i modelli sono dotati di vetro di sicurezza 6mm e hanno un’altezza standard di 2 metri. Senza dimenticare le misure speciali con soluzioni specifiche per ogni esigenza.

Tra le differenti finiture del vetro disponibili per gallery 3000, dal trasparente al satinato, dal parsol grigio alla serigrafia satinata al centro del cristallo, duka propone anche nebula, inedita finitura dall’elegante effetto sfumato.

Inoltre grazie alla certificazione EPD, duka con gallery 3000 offre al consumatore la massima sicurezza, trasparenza e affidabilità.