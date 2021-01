Membrana sottopavimento Prodeso Drain: alte prestazioni in soli 5 millimetri

Progress Profiles presenta una nuova versione della membrana sottopavimento Prodeso Drain Membrane: versatile e multifunzione, questa soluzione, in soli 5 mm di spessore, permette di impermeabilizzare, drenare e desolidarizzare qualsiasi pavimentazione in ceramica o in marmo, anche di grande formato.

L’ultimo modello è composto da 5 diversi strati:

una lastra in polietilene ad alta densità (HDPE), di colore ciano, provvista di rilievi tronco conici a base circolare alti 4,5 mm

(HDPE), di colore ciano, provvista di rilievi tronco conici a base circolare alti 4,5 mm un TNT grigio in polipropilene permeabile all’acqua termosaldato ai rilievi

permeabile all’acqua termosaldato ai rilievi nella parte inferiore, uno spunbond in polipropilene idrofobico incollato al polietilene salvaguarda l’incollaggio della membrana al supporto

incollato al polietilene salvaguarda l’incollaggio della membrana al supporto lo spundbob si prolunga da un lato di circa 7,5 cm oltre la lastra in polietilene

da un lato di circa 7,5 cm oltre la lastra in polietilene infine è impermeabilizzato per 15 cm con un film in polipropilene

Ideale per la posa di pavimentazioni con grandi lastre, Prodeso Drain Membrane garantisce un ottimo drenaggio sotto la piastrella. Grazie alla “camera d’aria” che si viene a formare, sotto la piastrella si crea una micro-ventilazione in grado di impedire la risalita di triacetati presenti negli adesivi e la conseguente comparsa di efflorescenze nelle fughe.

Le cavità create al di sotto dei rilievi tronco conici, invece, assicurano lo sfogo di vapore anche in caso di sovrapposizione, su supporti non perfettamente stagionati o, come il legno, in grado di assorbire umidità.

Grazie alla caratteristica desolidarizzante, inoltre, la nuova membrana neutralizza i movimenti differenziali che possono nascere tra sottofondo e piastrella, evitando crepe o rotture.

Altamente resistente alle soluzioni saline, acide e alcaline, oltre che all’alcool e agli olii, Prodeso Drain Membrane è infine impermeabilizzante: per una resa ottimale, anche in ambienti interni a possibile contatto con l’acqua, è consigliato incollare la membrana con l’apposito adesivo cementizio Proband Koll AB, impermeabile ad elevata deformabilità.